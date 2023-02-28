李家超：3月1日起取消口罩令　醫院等場所可要求訪客戴口罩 (持續更新)

本港抗疫3年後終於取消口罩令！行政長官李家超今日(28日)在行會前見傳媒，宣布從明日(3月1日)開始全面取消口罩令，包括室外、室內以及交通工具可以不用戴口罩，他認為撤銷口罩令是按照香港實際情況，現時是適當的時候取消口罩令，但為保護高危群組，醫院及安老院等高風險處所的負責人，仍然可以透過行政指令，要求職員及訪客佩戴口罩。

盧寵茂：大家可以說聲「你好香港」

陪同李家超一齊見記者的醫務衛生局局長盧寵茂表示，香港疫情持續受控，其他呼吸道疾病，包括季節性流感，未見上升跡象，而醫院、院舍、學校亦沒有出現大型爆發，雖然預期撤銷口罩令後，新冠及流感個案會輕微上升，但對醫療系統的影響是風險可控，認為局部保留口罩令的防疫效果不大，而且執行上較複雜和困難，因此政府決定全面撤銷。他說取消口罩令代表所有社交距離措施結束，證明香港全面復常，期待明日會更好，市民展露笑容，說聲「你好香港」。

陪同李家超一齊見記者的醫務衞生局局長盧寵茂指，特首已全面撤消口罩令，他作幾點補充，指全面撤口罩令基於疫情已受控，無論污水檢測及死亡個案均保持低位，感染個案及流感個案也未見上升，加上醫院及學校未見大爆發所致。他又指流感高峰未完結但已是尾聲，但預料感染個案會上升但持續期短暫，風險可控。

李家超：禁蒙面法現階段不處理

至於禁蒙面法是否生效，李家超指，口罩令和禁蒙面法是兩回事，強調口罩令是處理公共衛生問題，政府會適時處理禁蒙面法，現階段是不會處理。