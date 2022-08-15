李少光離世 終年73歲 子︰近期健康狀況良好

保安局前局長李少光昨早在夢中離世，終年73歲。其子李霖恩稱，父親近期健康狀況良好，暫未知死因。行政長官李家超等多名現任及前任官員發文哀悼李少光，並向他的家人致以深切慰問。

李少光兒子李霖恩昨向傳媒表示：「早兩天(李少光)跌倒弄傷手，但可能是我不知道，是否醫院檢驗不清楚，現在我不想作無謂推測，可能要待法醫檢驗才知道，我都未知發生甚麼事。」

李少光1974年加入當時的人民入境事務處，出任人民入境事務主任。1995年，晉升為人民入境事務處助理處長，1997年後升為入境事務處副處長，一年後更「坐正」做處長。李少光2002年獲委任為廉政專員，成為首位由紀律部隊出身的廉政專員。翌年加入問責官員團隊，接替辭職的葉劉淑儀出任保安局長，直至2012年退休。同年參與港區人大代表選舉並當選。今年5月李家超參選行政長官，李少光出任顧問。

李少光服務政府38年，2009年更獲政府頒發金紫荊星章，當時政府讚揚他盡心竭力為政府及香港市民服務，尤其擔任保安局長期間，成績斐然，在維持治安、出入境及海關管制政策範疇方面亦表現出色。

行政長官李家超對李少光離世表示哀悼，並向其家人致以深切慰問。李家超指李少光多年來盡心服務香港市民，在擔任保安局長期間，在維持治安、出入境事務等，不同政策範疇方面貢獻良多，深得政府同事及社會人士的尊重和愛戴；又稱李少光是他尊敬的前輩官員，過去在不同崗位共事時，充分感受到他服務市民的真誠及盡心盡力。

多名現任前任官員發文哀悼

政務司長陳國基發悼文，他在任職入境事務處時認識李少光，與他在部門共事約20年，他對失去了一位備受紀律部隊同袍敬重的領袖和良師益友，深感哀痛。

保安局長鄧炳強、廉政專員胡英明、政制及內地事務局長曾國衞、公務員事務局長楊何蓓茵和入境處長區嘉宏等亦發文表示深切哀悼。鄧炳強指，保安局上下仝人對他離世感到極度悲痛，永遠懷念他。區嘉宏讚揚李少光一生致力服務香港，為國家、香港作出貢獻。

曾與李少光共事的行政會議召集人葉劉淑儀說，昨日約中午時收到入境處前同事的消息，「應該是在家中忽然、可能睡夢中，詳情不知道」，她感突然及吃驚。因據她所知對方健康一直沒有大問題，只是早前曾跌到受了一些外傷。她亦知悉日前有不少前同事跟李少光慶祝生日，一切如常。

另一名保安局前局長黎棟國稱，與李少光共事多年，在入境處及保安局都曾擔任對方副手，形容李少光心思細密、關心同事；又指與對方工作有很多難忘事，包括在保安局時，曾處理馬尼拉人質事件及福島核事故，李少光表現專業、指示清晰。

前商務及經濟發展局長馬時亨則透露，以他所知李少光沒有長期病，「四星期前跟他吃飯都沒事好好的，只聽說跌傷手而已」，他讚揚李少光是愛國愛港的政府官員，做事很認真。