李強：港澳地位只會加強不會削弱 習近平：強國建設離不開港澳長期繁榮穩定

第十四屆全國人大一次會議昨早閉幕。第三度出任國家主席的習近平發表重要講話時，特別提到港澳台事務，指要扎實推進一國兩制，支持港澳更好融入國家發展大局；對於台灣問題，他強調要實現兩岸完全統一。總理李強則表示中央高度重視港澳的獨特優勢和地位，認為香港和澳門近幾年遇到困難只是暫時性，強調港澳作用和地位不會削弱、只會加強。圖：中新社
閉幕會議昨早9時在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平在李克強和栗戰書等人陪同下先後進場。香港特首李家超、澳門特首賀一誠、全國政協副主席梁振英等，亦有在會上列席。國家主席習近平在人大閉幕上的講話長約16分鐘，習近平以約1分鐘的篇幅提及港澳，突顯兩個特區對中國發展的重要性。習近平表示，要扎實推進一國兩制實踐和祖國統一大業，推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。
他又強調，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」：「積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和『台獨』分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。」
李強：中央高度重視發揮港澳獨特優勢
新任國務院總理李強(圖)則於人民大會堂金色大廳，出席他上任後首次中外記者會。李強說，中央政府始終高度重視發揮港澳的獨特優勢及特點，回歸以來，在國家大力支持下，香港國際金融、貿易及航運三大中心地位沒有變，而且得到加強及鞏固，而澳門作為國際旅遊休閒中心，亦仍享譽全球。
被問到港澳競爭力是否已弱化，李強回應指，近幾年受各種因素影響，港澳在發展中確實遇到困難，但認為只是暫時性的，強調中央將全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，全力支持港澳融入國家發展大局、發展經濟、改善民生，進一步提升國際競爭。他更大派定心丸，「我相信有祖國作為堅強後盾，有一國兩制，制度保障，香港澳門的作用和地位，只會加強不會削弱，香港、澳門的明天，一定會更加美好。」