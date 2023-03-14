李強：港澳地位只會加強不會削弱 習近平：強國建設離不開港澳長期繁榮穩定

第十四屆全國人大一次會議昨早閉幕。第三度出任國家主席的習近平發表重要講話時，特別提到港澳台事務，指要扎實推進一國兩制，支持港澳更好融入國家發展大局；對於台灣問題，他強調要實現兩岸完全統一。總理李強則表示中央高度重視港澳的獨特優勢和地位，認為香港和澳門近幾年遇到困難只是暫時性，強調港澳作用和地位不會削弱、只會加強。圖：中新社

閉幕會議昨早9時在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平在李克強和栗戰書等人陪同下先後進場。香港特首李家超、澳門特首賀一誠、全國政協副主席梁振英等，亦有在會上列席。國家主席習近平在人大閉幕上的講話長約16分鐘，習近平以約1分鐘的篇幅提及港澳，突顯兩個特區對中國發展的重要性。習近平表示，要扎實推進一國兩制實踐和祖國統一大業，推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

他又強調，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」：「積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和『台獨』分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。」

