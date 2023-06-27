李慧琼料愛國主義教育法草案不會加入基本法附件三。

全國人大常委正於北京召開，其中《愛國主義教育法草案》提請全國人大常委會初審，人大常委李慧琼周二（27日）以視像形式出席記者會談及草案時，認為草案仍正在初審階段，由於屬全國性法律，料一如過往其他法例，草案獲通過後，會載列在人大網作公開諮詢；她又料該草案不會加入基本法附件三。

李慧琼：落實愛國教育不一定透過立法

李慧琼指據她了解，《愛國主義教育法》不會加入《基本法》附件三，她認為，落實愛國主義教育，不一定需要透過本地立法，因愛國屬無邊界，不應受地域或制度限制，凡是中國的地方，推行愛國主義教育都是應有之義。

李慧琼又表示，香港作為國家一部份，愛國教育及愛國情懷不受一國兩制限制，相信特區政府亦會有相適應的措施配合法例，形容過去、現在、將來都應該繼續做。