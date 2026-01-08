李慧琼當選立法會主席　指雖有民建聯背景但一直公正主持會議　承諾不再參與黨團會議

立法會今日舉行主席選舉，由全國人大常委、民建聯九龍中立法會議員李慧琼以47票當選，擊敗獲42票的港區全國人大代表、金融界議員陳振英。李慧琼強調雖然有民建聯背景，但會公正主持會議，承諾不再參與黨團會議。 李慧琼指有底氣爭取支持 立法會今早舉行主席選舉特別論壇，兩人首先發表競選綱領。已擔任17年立法會議員、9年內務委員會主席的李慧琼指在議會最混亂，以至現時由治及興階段，一直幫助主持會議，令她今日可有底氣、有信心爭取支持。作為全國人大常委，李慧琼表示定期參與國事商討，願意作為政策對接的橋樑，機遇落地的「推手」，為香港打開更廣闊的發展之門，令立法會更好融入並服務國家發展大局。她又指面對複雜國際形勢及地緣政治衝突，國家安全隨時面對風險，需要一位有經驗、立場堅定、能沉穩應對變局、堅定維護國家安全的議員擔任主席。

在選舉論壇上，體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛關注李慧琼屬香港最大政黨的成員，也是民建聯前主席。雖然李慧琼表明若當選，不會參與民建聯黨團會議，霍啟剛問及：「好清楚唔會參與會議其中，但背後一啲決定係點樣？我哋都擔心如果有啲爭議性問題」。李慧琼承諾如當選，不再參與民建聯黨團會議，包括決策。由於立法會主席是代表整個議會，原則上也不會就公共政策發表個人意見。

擔任9年立法會議員的陳振英指一直將立法會工作放在首位，以百分百投入的態度參政、議政。他曾擔任立法會財務委員會主席，指雖無擔任立法會大會代主席，但熟悉議事規則。他續指如有幸當選，會秉持歷任主席的傳統，堅決做到「一個維護，三個不會」，即是堅決維護各議員的發言權利；他不會參與所屬版塊「G19」決策；不評論政府任何政策，以保持中立角色；不會參與任何投票。

大埔宏福苑發生的嚴重火災，陳振英表示災後工作為急市民所急、「急事特辦」，會提速提效審議救災相關所有議程。他又指出自己的年紀曾經歷香港不同階段的變化，深明責任的意義。如果當選會堅守加入議會的初心，遏盡所能服務議會。