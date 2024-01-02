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2024-01-02 13:02:46

李慧琼：有信心農曆新年可落實延長部分口岸服務時間

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李慧琼：有信心農曆新年可落實延長部分口岸服務時間(資料圖片)

李慧琼：有信心農曆新年可落實延長部分口岸服務時間(資料圖片)

跨年倒數後，大批旅客凌晨滯留在跨境直通巴站頭及上水港鐵站候車。全國人大常委李慧琼在電台節目表示，在新年等較多人的日子，可延長鐵路服務時間，例如把收車時間由12時延長至凌晨2時。她又指相信與內地部門商討，在節日及假期延長部分口岸服務時間的成事機會高，有信心農曆新年時可以落實。

李慧琼指，旅客日前滯留在關口等候的體驗不好，但經一事長一智，日後做好些，香港仍有條件吸引旅客來港。她指早前曾向保安局局長鄧炳強反映，在假日能有更多24小時通關安排及延長鐵路服務，她亦曾向內地海關總署提出，在重建及新的口岸設24小時通關服務。至於想進一步放寬一簽多行，李慧琼認為需要努力爭取。

田北辰：政府應三思為何留不著旅客

立法會議員田北辰在同一節目上，提到當晚港鐵部分路綫通宵行駛，質疑為何不能通宵開放落馬洲及羅湖口岸，認為把所有人流迫在巴士是不合理。他又說，如果蓮塘/香園圍口岸、深圳灣口岸及皇崗口岸可以通宵過關，加上落馬洲及羅湖口岸及鐵路通宵行駛就不會出現問題。田北辰認為這次事件予人的印象不好，而大批旅客當晚即時回內地，值得政府三思是否可以在當晚舉辦更多活動留著旅客，或是否酒店房價太貴或訂不到房間等。

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至於港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，在除夕日中午已經與運輸署聯繫，知道煙花匯演後會有較多旅客，營辦商已計劃增加服務，凌晨時希望可以約10分鐘一班車，但最終做不到，當日的人數超出預期，皇崗口岸容納不到這麼多人。他又指加上當晚部分道路較為擠塞，包括尖沙咀童軍總會附近，直通巴無法進入接載乘客，以及當日凌晨1時過後，口岸外出現大批私家車，令新田公路等出現擠塞。張劍平估計這些私家車很多可能是商務或「白牌車」，即深圳旅客預約了有中港兩地車牌的車輛返回內地。

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