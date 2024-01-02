李慧琼：有信心農曆新年可落實延長部分口岸服務時間

跨年倒數後，大批旅客凌晨滯留在跨境直通巴站頭及上水港鐵站候車。全國人大常委李慧琼在電台節目表示，在新年等較多人的日子，可延長鐵路服務時間，例如把收車時間由12時延長至凌晨2時。她又指相信與內地部門商討，在節日及假期延長部分口岸服務時間的成事機會高，有信心農曆新年時可以落實。

李慧琼指，旅客日前滯留在關口等候的體驗不好，但經一事長一智，日後做好些，香港仍有條件吸引旅客來港。她指早前曾向保安局局長鄧炳強反映，在假日能有更多24小時通關安排及延長鐵路服務，她亦曾向內地海關總署提出，在重建及新的口岸設24小時通關服務。至於想進一步放寬一簽多行，李慧琼認為需要努力爭取。