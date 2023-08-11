李慧琼9月卸任民建聯主席　指仍會擔任立法會內會主席

民建聯領導層即將換屆，擔任民建聯主席8年的李慧琼宣布不競逐連任，並於9月卸任。她接受電視台訪問時指任內經歷社會動盪、新冠疫情等重要大事，學習和成長不少。而民建聯現時發展成熟，黨內不斷培養人才，無論是推薦加入了政府問責班子，或在立法會都看到不少新晉議員，她指民建聯人才輩出，亦有合適人才可以擔任領導層，認為是合適時候讓新一班領導層帶領民建聯。至於由誰人繼任黨主席，李慧琼認為需團結民建聯、廣泛接觸市民以及擔當政府和市民之間的橋樑。
李慧琼計劃繼續擔任立法會內會主席
除了做好全國人大常委工作，李慧琼指打算繼續擔任立法會內務委員會主席，她解釋現在要做到「聯通世界」，亦要融入國家發展大局，而人大和立法會都是議會，有互相促進和配合的功用，因為內會是和不同黨派溝通的良好平台。
李慧琼﹕難以評估區選投票率 要視乎當時氣氛
另外，區議會選舉今年底舉行，李慧琼指有意參選的黨員已經積極展開地區工作，相信有更多年輕、有承擔、有魄力的人參與。而黨內已為他們和其他黨內年輕人安排培訓課程，她提及未來地區治理除了「落區」，亦要不斷提升知識水平，例如如何能夠解決事件。她又表示以往可能全部人都會著重地區選舉的工作，未來應由選舉工作轉向治理的工作。她稱難以評估區議會選舉投票率，認為要視乎當時的氣氛和環境。