李慧詩獲頒銀紫荊星章 寄語：做個善良的人，問心無愧

行政長官李家超今日(6日)在香港禮賓府舉行第二日的2022年度勳銜頒授典禮，向294名受勳人士頒授勳銜及獎狀。

今日受勳人士中，有101人接受榮譽勳章，並有193人接受行政長官社區服務獎狀。獲頒榮譽勳章的人士中，不少與體育有關，包括乒乓球運動員李皓晴、杜凱琹、蘇慧音，硬地滾球運動員劉慧茵，羽毛球運動員陳浩源，空手道運動員劉慕裳，硬地滾球教練郭克榮，乒乓球教練陳江華，香港單車總會主席梁鴻德，劍撃教練Gregory Andre Maurice KOENIG，空手道教練William Nicholas THOMAS，乒乓球教練陳栩，游泳教練陳劍虹和Richard William BISHOP等。

而有「牛下女車神」稱號的單車運動員李慧詩，昨獲頒授銀紫荊星章。她今日在網上發表感言，透露昨是第三次來到禮賓府，稱禮賓府和她自己都沒大變，「跟首次受勳一樣，我還是一名運動員兼學生，同樣邀請媽媽和姐姐到場陪我，不同的是頒授勳章的人」。

李慧詩表示，得了勳章，名字後就會跟著一堆字母，字母越多，表示你越不能簡單地活著。她又談到勳章的擁有者要履行的義務，說：「換著以前的我，可能會覺得，要繼續為港爭光，奪更多冠軍。不過經過這些年，我倒覺得，做一個善良的人，問心無愧，就夠了。」

李慧詩又稱，年紀越大，越能明白待人以誠，和善良的重要性。她感謝母親時刻提醒，亦感謝每一位沿途的同行者。