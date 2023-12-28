李慧詩直播講「希望日本贏中國」捱轟　fb致歉：從錯誤中學習｜Ray Online

奧運銅牌得主、我們的「牛下女車神」李慧詩退役後，早前做主持評述杭州亞運時，口快快說了一句「希望日本贏中國」， 惹來部分建制派及內地網民圍攻。事隔3個月，李慧詩終於趁聖誕假期在fb致歉，承認自己「講錯嘢」，希望「從錯誤中學習，之後直播謹慎啲」，又向亞運香港團長霍啟剛及Hoy TV道歉。她表示自己是「個土生土長嘅香港人」，希望社會各界「如果真係愛香港，不如唔好再做打手」。

李慧詩說，「退役後，有幸有得做live 節目，做主持，從來無接觸嘅範疇，好驚自己做得差，講錯嘢，所以一直唔敢鬆懈。不過愈驚愈錯，直播每一日，我都有講錯嘢，最嚴重，係我講咗『希望日本贏中國』……我講咗以上7個字當刻就知唔對路，所以我講中國個國字高音咗，之後就到拍檔馬詠茹介紹中國出場，無得補救，心諗……大鑊，點解唔講『唔知日本係咪準備好贏連贏幾屆嘅中國』，又或者『日本要贏中國都好高難度』呢？」

她自問「由始至終都唔係激進分子」，但「作為旁述，講其他隊贏國家隊就令人髮指。我都覺得接受唔到，所以好快，我就被攻擊。」她形容：「今次呢個大陷阱，無得怨人。不過，Live(直播)就係人生，無得返轉頭，唯有經一事，長一智，從錯誤中學習，之後直播謹慎啲。」

「如果真係愛香港，不如唔好再做打手」

李慧詩在文中向亞運香港團長霍啟剛及Hoy TV致歉，指令他們添麻煩，同時想感謝鼓勵她堅持、不離不棄的朋友、贊助商和電視台。她說：「自2019，間唔中就有人身攻擊嘅留言出現喺FB，我只係個土生土長嘅香港人，真心希望，如果可以，如果真係愛香港，不如唔好再做打手，一齊用行動令呢啲地方變得更好？」