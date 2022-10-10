李東海小學女教師校內墮樓亡 遭解僱校長羅婉儀要求復職追860萬薪金

2019年3月，天水圍東華三院李東海小學教師林麗棠，因不堪工作壓力而墮樓身亡，死因庭裁定她死於自殺。時任女校長羅婉儀被指管理不善，該校校董會決定解僱她。羅事後入稟勞資審裁處，指法團校董會不合理解僱，違反僱傭條例，向對方追討860多萬元薪金，以及要求復職。

案件今午再訊，經過雙方日前的陳詞，署理主任審裁官林美施決定將案件轉介至高等法院原訟法庭處理，指經多方的爭論，本案的法律及事實爭議仍然停留在訴訟的初段，沒有限定的基礎，惟在高等法院較有完善的法律制度，讓雙方進行更公平、公正的訴訟。另批准羅作申索書草擬本的修改，及10月14日前提交最新的申索書，且暫時不作本案訟費的處理。

申索人羅婉儀日前表示，引用《資助學校資助則例》及《僱傭條例》，指被告人東華三院李東海小學法團校董會的做法不當，他們均在沒有資格及基礎下作出解僱決定，不合乎權力限制，相反須交到教育秘書長處理，故被告人是不依照程序。惟審判官今指，申索人的文件經過調查主任的詢問，及進行審訊後仍有大幅度的修改，於2022年7月才能正式提交申索書的草擬修訂本。羅續稱，即使校董會曾成立委員會調查事件，但她認為委員會並非獨立，當中處有利益衝突，以及事發後沒有提供改善空間下，就作出解僱的決定。

審裁官認為本案的重要性不容忽視故轉介

但審裁官提到，委員會的報告已歷時四個多月才能完成，亦曾邀請各個管理階層作面談，收集對申索人的意見；且指申索人爭辯的理據涉及合約中的條文，及已引入大量涉及事件的證人作爭辯，令爭論事件只會不斷增加，故審裁官認為本案的重要性不容忽視，須轉介至更高級的法院，同時在雙方亦聘請律師代表的情況，及呈上死因庭證供謄本下，以釐清法律及事實的爭議。