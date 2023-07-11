李梓敬：香園圍管制站大受歡迎　促沙頭角仿傚讓旅巴直達

香園圍邊境管制站啟用將近半年，立法會保安事務委員會今日(11日)與保安局副局長卓孝業，到該處和附近的沙頭角視察。隨團的委員、新民黨李梓敬表示，香園圍管制站客運服務的使用人次已達設計容量的一半，在長假期更高達七成，認為旅遊巴能直達港方和深圳一方的管制站，使其相當受旅客、市民歡迎，建議政府在現正重建的沙頭角管制站，仿傚香園圍容許旅遊巴直達及附設停車場。

倡准旅遊巴直達深圳灣作分流

年初香園圍管制站啟用後，已面對容量不足、泊車位欠奉等問題，李梓敬相信與早年政府因擔心被批評為「大白象工程」，令基建工程缺乏前瞻設計。他估計香園圍管制站在未來一、兩年便會「爆煲」，促請當局考慮擴充停車場及旅遊巴士停車場、延長開放時間至凌晨12時，另建議政府容許本港的旅遊巴直達深圳灣管制站，分流使用香園圍的出入境旅行團人流。

此外，港府近年着力發展沙頭角，深圳鹽田區政府亦希望把中英街轉型為特色購物旅遊區。李梓敬向保安局跟進開放沙頭角墟的進度，並建議港、深合作，加強香港東北地質公園的觀光船活動。沙頭角管制站重建完成後，將會實行「合作查驗，一次放行」的過關模式，管制站所需用地將進一步縮減，李梓敬建議保安局把香港用地騰出的土地，改作支援口岸經濟或作為擴充非禁區的沙頭角墟小型商業區或住宅區的用途。