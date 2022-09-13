李澤楷上周曾探訪阿Mo 個人名義予1000萬經濟支援

MIRROR演唱會意外發生近一個半月，事件中受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍在伊利沙伯醫院留醫。主辦單位MakerVille母公司、盈科拓展集團主席李澤楷昨再度發表聲明，透露上周與阿Mo家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo，重申對於今次事故的關注並承諾會盡力提供協助之餘，更以個人名義向其家人提供1,000萬港元的經濟支持。

李澤楷在聲明中表示，自己對事故為阿Mo及其家人所帶來的憂慮及傷痛，一直深感沉重，透露上周曾與阿Mo家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo，期間重申對此次事故的關注並承諾會盡力提供協助。

他表示，以個人名義向阿Mo家人提供1,000萬港元的經濟支持。他強調「此為其本人的心意」，無論政府及警方調查後有任何結論，也不會影響他這次所作的經濟支援；又稱明白財務上的援助不能減低阿Mo和其家人的傷痛，但他希望在這艱難時刻能出一分力幫助他們。

他又稱，曾討論阿Mo情況和醫療選項，以及與家人分享搜集到的各地專家資料、最新醫療技術等，以供阿Mo及其家人考慮，務求可以聯同本地的專業醫療團隊，找到幫助阿Mo的方案。

主辦單位稱一直跟進3名傷者情況

MIRROR演唱會主辦單位大國文化及MakerVille回應傳媒查詢，提及除了一直與阿Mo家人緊密連繫，亦有跟另外兩名傷者張梓峯(阿峯)和羅德智(Zisac)保持聯繫，管理層亦曾與他們會面，了解到他們的需要，會提供醫療及生活協助。他們亦會繼續積極配合政府的調查，務求徹查事故原因，並嚴肅跟進。

