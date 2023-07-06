李玟Coco逝世｜本港逾6萬人受抑鬱症困擾 症狀應對你要知

女星李玟日前離世，引起社會再次留意抑鬱症。香港心理學會臨床心理學組針對公眾關注抑鬱症的多個範疇，提供建議和分析，增加大眾對抑鬱症的了解。

香港心理學會臨床心理學組表示，抑鬱症是一種常見的情緒病，主要症狀包括持續情緒低落、對平日喜愛的事物和活動失去興趣，而這些症狀會影響患者的日常生活，例如工作、學業和社交等，嚴重時更可能會有自殺的風險。

根據政府統計處的最新數字，香港大約有64,800人受抑鬱症困擾。而香港有8.1%的人在統計前一個月間中或多數日子感到抑鬱。有關研究指出，受抑鬱症狀影響的人士當中，約有15%會出現較高的自殺風險。

學會指，生活壓力是引發抑鬱症及自殺的其中一個風險因素。本組呼籲社會各界人士積極關懷身邊受家庭、生活壓力困擾的人士，協助他們解決困難，並提供支援。

李玟Coco逝世｜ 抑鬱症的症狀

抑鬱症可以呈現在思想、情緒、行為和生理反應等方面：

思想：過度自責、自我價格/自尊感低落；無法集中精神、思考遲緩或猶豫不決；認為自己無能為力、沒有人會幫助自己、失去希望；出現自殺念頭

情緒：持續的情緒低落，過分內疚，覺得生活空虛，或是變得暴躁或易怒

行為：放棄以前喜歡做的事情、無法感受生活樂趣、行動遲緩、過分沉默或坐立不安；愁眉不展、經常哭泣；疏遠別人；傷害自己、計劃或嘗試自殺

生理反應：疲倦、缺乏精力、胃口及體重出現明顯變化、睡眠出現問題或嗜睡、身體疼痛和不適

李玟Coco逝世｜ 紓緩抑鬱症狀方法

留意自己的情緒變化，可以用心情日記紀錄

嘗試用不同的方法表達情緒，例如文字、圖像、音樂、運動、宗教儀式等

保持生活規律，包括正常作息時間，慣常的活動，例如定時飲食、恆常運動、與家人朋友見面等

安排活動，在日常生活中，安排一些自己有興趣/想嘗試的活動，增加生活樂趣；也可以考慮培養運動的習慣，接觸大自然/小動物

尋找支援，向可以信任的家人、朋友傾訴感受和想法

李玟Coco逝世｜如何照顧受抑鬱症狀影響的人士？

多加陪伴和耐心聆聽，為他們提供一個安全的空間，讓他們有機會以自己安心的方式表達感受

如果發現抑鬱症狀持續而影響日常生活，便可以鼓勵他們接受相關專業服務留意自殺警號，包括性格或行為突然轉變、在網上搜尋有關死亡或自殺的方法或地點、主動提及或在社交媒體留言暗示死亡或自殺、預備自殺計劃/工具、跟親友道別、表示自己一去不返、把心愛或貴重之物交給信任的人、安排身後事、立遺囑等

如果發現身邊的家人朋友出現自殺警號，可以嘗試多加了解查問，採取適當的安全措施，例如減少其獨處的機會，避免其濫用藥物及酗酒，收起有潛在危險的物品，如藥物或利器等，並尋求專業人士協助。

李玟Coco逝世｜尋求專業協助

如果抑鬱症狀持續，嚴重影響到日常生活，應及早向合資格的專業人士尋求協助。本身有情緒

困擾的人士更應多留意自己的心情及作息睡眠等變化。如有需要，可參考以下求助資訊。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線 2389 2222

醫院管理局精神健康專線 2466 7350

社會福利署熱線 2343 2255

明愛向晴熱線 18288

東華關懷熱線 2548 0010

撒瑪利亞會熱線 2896 0000

香港青年協會關心一線 2777 8899

生命熱線 2382 0000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open 噏」24 小時網上輔導 9101 2012（SMS）

學友社學生熱線 2503 3399

利民會《即時通》 3512 2626

香港撒瑪利亞防止自殺會「Chat 窿」網上聊天服務 https://chatpoint.org.hk

紅十字會心理支援熱線 5164 5040