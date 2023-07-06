李玟Coco逝世｜胞姊山頂寓所午餐後　浴室內疑利器割腕輕生

歌手李玟Coco昨日(4日)驚傳逝世，其胞姊在社交網站向粉絲及傳媒發訃聞。李玟上周五(30日)因感覺不適需要住院，留院一日後出院，並在胞姊位於山頂白加道摘星閣的寓所逗留數天。直至周日(2日)下午，李玟與母親及胞姊午餐後往浴室沖涼，至下午3時半左右，李玟突然從浴室衝出，左手不停流血，家人見狀大驚立即報警。

李玟浴室發現指甲刀鉗沾有血迹

李玟隨即在胞姊陪同下送往瑪麗醫院救治，當時她已陷入昏迷，沒有呼吸和脈搏，經搶救後恢復呼吸、脈搏和意識。醫生在李玟的前臂靠近手腕位置發現割傷，警方在浴室水槽旁邊發現一把沾有血迹的指甲刀鉗，又在她隨身物品中發現抗抑鬱藥，但未有發現遺書。警方回覆傳媒表示，周日(2日)下午3時37分接獲報案，指一名48歲姓李的女子，在山頂一住宅單位內割脈自殺，一度沒有呼吸脈搏，昏迷被送往瑪麗醫院搶救。