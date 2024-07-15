李頌恩：以發牌方式規管網約車平台會參考外地做法

李頌恩表示，會參考外地做法，包括領牌的相關企業是否要本地註册，以及有本地負責人等，以作平台規管的立法建議。（港台圖片）

運輸及物流局建議以發牌方式規管網約車平台。運輸署署長李頌恩表示，規管方向包括網約平台要符合盡職審查的要求，平台下的車輛要有合適的載客服務牌照和保險，而為平台服務的司機要透過持牌平台提供預約服務。

以發牌方式規管網約車平台會參考外地做法

李頌恩在節目《千禧年代》表示，會參考外地做法，包括領牌的相關企業是否要本地註册，以及有本地負責人等，以作平台規管的立法建議。她表示，外地有就規管網約車平台的地方，對於平台數目有否規限的做法不一，未來主要會就牌照數目、車輛數目，以及市民對於非的士車輛類型的需求等，啟動後續研究。