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2024-07-15 12:17:00

李頌恩：以發牌方式規管網約車平台會參考外地做法

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李頌恩表示，會參考外地做法，包括領牌的相關企業是否要本地註册，以及有本地負責人等，以作平台規管的立法建議。（港台圖片）

李頌恩表示，會參考外地做法，包括領牌的相關企業是否要本地註册，以及有本地負責人等，以作平台規管的立法建議。（港台圖片）

運輸及物流局建議以發牌方式規管網約車平台。運輸署署長李頌恩表示，規管方向包括網約平台要符合盡職審查的要求，平台下的車輛要有合適的載客服務牌照和保險，而為平台服務的司機要透過持牌平台提供預約服務。

以發牌方式規管網約車平台會參考外地做法

李頌恩在節目《千禧年代》表示，會參考外地做法，包括領牌的相關企業是否要本地註册，以及有本地負責人等，以作平台規管的立法建議。她表示，外地有就規管網約車平台的地方，對於平台數目有否規限的做法不一，未來主要會就牌照數目、車輛數目，以及市民對於非的士車輛類型的需求等，啟動後續研究。

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對於是否應該用出租汽車許可證規管網約車，李頌恩表示，要再作深入研究。她指出，出租汽車許可證私家出租汽車牌證數目仍有額度，而機制有否調整空間，抑或採用其他新的類型，要視乎後續研究結果，強調亦要考慮本港的公共運輸系統整體發展，保持高效和社會利益。她表示，以往在打擊非法出租車時，車主未必合作，針對違規活動建議條例增加判刑考慮，可扣押涉事車輛。

李頌恩在另一個電台節目被問到，有網約車司機希望工作時間保留彈性。她回應說，外界有提及到公平考慮，認為如果想領取合適牌照向第三者提供服務，為乘客的安全保障，就應有基本的駕駛經驗和培訓。

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原文刊登於 香港電台

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