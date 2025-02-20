李頌恩：的士業界與網約車平台理念和政府相近 冀提供合法優質服務

交諮會及運輸署昨日與的士業界及網約車平台代表見面，聽取對規管網約車意見，運輸署署李頌恩在港台節目《千禧年代》表示，會面屬於交諮會有關工作小組的諮詢工作之一，主要聽取業界代表的意見及交流，她形容大家有充分機會表達意見，理念與政府相近，就是提供合法合規的優質服務。她又說規管網約車平台仍在研究，未有決定，政府將按計劃於今年內向立法會提交建議。

她表示，的士業界認為網約平台需與時並進，平台有責任確保司機及車輛合符條件、與的士的規定相近，不要相差太遠，亦要有考牌制度等。網約平台代表認為網約車具彈性，滿足市民出行需要，認為的士與網約車有並存空間，最重要是有能力管理車隊及司機。