李頌恩：7月公布的士車隊評核結果　強制安裝攝錄系統年內諮詢

運輸署署長李頌恩在立法會一個小組委員會表示，行政會議早前考慮和平衡多方面因素後，批准的士調整收費。她強調，當局知道市民非常關注的士服務質素，已檢視整體營運及管理，落實措施提升質素，包括引入車隊制度及打擊違規。
截至上周五收到15份營運的士車隊的申請
她說，截至上周五，收到15份營運的士車隊的申請，顯示業界有不少有心人想做好的士服務，署方會小心評核，期望7月公布申請結果，有助改善行業生態和質素，良性競爭。對於外界建議的士強制安裝攝錄系統，李頌恩指出，當局正積極研究，計劃今年內諮詢業界意見。
議員楊永杰說，不少市民對的士加價「條氣唔順」是由於仍然面對拒載或揀客「黑的」情況，又關注的士保費不斷上升，業界可能很快再申請加價，建議將屢次犯規的司機放入「黑名單」，減低保費增加的誘因。李頌恩指出，的士車主營運成本上升的主因是保費，已建議業界做好風險管理，包括確保車輛及司機質素，同時期望只是引入駕駛態度良好的司機，在改善風險後，保費可以減低。至於拒載等問題，她說，9月會實施違例記分制，情況嚴重的司機會被吊銷的士牌照。
民建聯李世榮建議引入的士分級制
民建聯李世榮認為，處理的士問題要用「組合拳」，需要一併處理保險費用貴及安裝攝錄鏡頭才能有效提升服務，又建議引入的士分級制，讓乘客有更多選擇。李頌恩表示，當局引入的士車隊制度與的士分級制是相類似做法，令業界有空間提供更高水平的服務及收取不同費用，針對行為不符合規矩的司機，會加強執法及提高罰則。
原文刊登於 香港電台