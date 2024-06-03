李頌恩：7月公布的士車隊評核結果　強制安裝攝錄系統年內諮詢

運輸署署長李頌恩在立法會一個小組委員會表示，行政會議早前考慮和平衡多方面因素後，批准的士調整收費。她強調，當局知道市民非常關注的士服務質素，已檢視整體營運及管理，落實措施提升質素，包括引入車隊制度及打擊違規。

截至上周五收到15份營運的士車隊的申請

她說，截至上周五，收到15份營運的士車隊的申請，顯示業界有不少有心人想做好的士服務，署方會小心評核，期望7月公布申請結果，有助改善行業生態和質素，良性競爭。對於外界建議的士強制安裝攝錄系統，李頌恩指出，當局正積極研究，計劃今年內諮詢業界意見。