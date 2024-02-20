李龍基未婚妻王青霞被控6罪　涉虛報學歷逾期居留等　申保釋被拒須還柙4.16再訊 (更新)

73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留，今日（20日）在沙田裁判法院提堂，今早三輛入境處車輛先後抵達法院。(資料圖片/陳奕釗攝)

73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），涉在港逾期居留，昨日（19日）被入境處扣留調查後，被控逾期居留等6罪，今日（20日）在沙田裁判法院提堂。被告神情憔悴，暫毋須答辯，辯方申請保釋遭裁判官拒絕。案件押後至4月16日再訊，另於2月28日作保釋覆核申請。

涉訛稱獲頒萊頓大學工程學碩士學位

王青霞面對6項控罪，包括為一項取得入境證而作出虛假陳述、一項使用虛假文書、一項向入境主任作出虛假陳述、一項管有虛假文書，以及兩項違反逗留條件。控罪資料顯示，王青霞涉嫌於2019年申請入境證時，訛稱獲頒萊頓大學工程學碩士學位，並使用其他虛假畢業證書。王青霞亦涉嫌兩次逾期留港，分別逾期3年及逾9個月。