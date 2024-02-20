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2024-02-20 11:00:19

李龍基未婚妻王青霞Chris被控逾期居留等6罪 申保釋被拒須還柙4.16再訊

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73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留，今日（20日）在沙田裁判法院提堂，今早三輛入境處車輛先後抵達法院。(資料圖片/陳奕釗攝)

73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留，今日（20日）在沙田裁判法院提堂，今早三輛入境處車輛先後抵達法院。(資料圖片/陳奕釗攝)

73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），涉在港逾期居留，昨日（19日）被入境處扣留調查後，被控逾期居留等6罪，今日（20日）在沙田裁判法院提堂。被告神情憔悴，暫毋須答辯，辯方申請保釋遭裁判官拒絕。案件押後至4月16日再訊，另於2月28日作保釋覆核申請。

案件編號：STCC688/2024 

73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留，今日（20日）在沙田裁判法院提堂，今早三輛入境處車輛先後抵達法院。(陳奕釗攝) 73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留，今日（20日）在沙田裁判法院提堂，今早三輛入境處車輛先後抵達法院。(陳奕釗攝) 73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留，今日（20日）在沙田裁判法院提堂，今早三輛入境處車輛先後抵達法院。(陳奕釗攝) 73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留，今日（20日）在沙田裁判法院提堂，今早三輛入境處車輛先後抵達法院。(陳奕釗攝) 73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留，今日（20日）在沙田裁判法院提堂，今早三輛入境處車輛先後抵達法院。(網上圖片)

最高罰款5萬及監禁兩年

根據香港法例《入境條例》(第115章)第41條，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，最高可判罰款港幣5萬元及監禁兩年。

李龍基找謝偉俊律師幫忙

李龍基昨接受傳媒查詢時稱正身在廣州錄影節目，今晚會趕返香港，不過他隨後透露已找謝偉俊律師幫忙處理，直言擔心對方會因而入獄，強調一定會支持Chris。

曾稱透過「優才計劃」赴港

王青霞是廣東佛山人，曾在訪問中稱透過「優才計劃」從內地來港，曾當飛機工程師，並自言優才要求學歷有碩士以上，但事後她被質疑學歷造假，李龍基曾就Chris的學歷真偽問題表示已將所有事情交由律師處理。一般獲得「優才計劃」的人士，來港後需申領非永久居民身份證，程序與來港讀書、工作或任職家傭一樣。

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內地有49個城市開放戶籍居民來港「個人遊」，包括廣東省，遊客可在港逗留不超過7天，離港回內地後，可用自助簽註機續簽後再來港。

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