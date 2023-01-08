村代表選舉晚上7時結束 整體投票率為56.4%

(22:50更新)村代表選舉結束，當局指是次選舉共有556名來自182條村的候選人競逐286個議席，包括185個原居民代表議席及101個居民代表議席。上述182條須進行競逐選舉的鄉村共有58 609名登記選民，當中 33 055人投了票，整體投票率為56.4%。 ---------------------------------- (22:39更新)投票結束後，選管會主席陸啟康法官、選管會委員陸貽信資深大律師和石丹理教授，以及民政及青年事務局局長麥美娟一同巡視設於將軍澳順德聯誼總會梁潔華小學的點票站。陸啟康指，投票結束後，一般投票站會隨即變成點票站，進行原站點票，這是今屆村代表選舉中一項新安排，以節省運送時間，提高點票效率。 下星期日舉行街坊代表選舉 2023年鄉郊一般選舉連續兩個星期日進行投票，除了今日舉行的村代表選舉，街坊代表選舉將於下星期日（一月十五日）舉行，為長洲墟鎮選出街坊代表。

-------------------------- (20:38更新)截至下午5時，原居民代表選舉的總投票率是44.67%，而居民代表選舉的總投票率是48.69%。選管會指，截至下午5時，共接到5宗關於今日鄉郊一般選舉的投訴。 ------------------------ 村代表選舉今日舉行 556人競逐286議席 村代表選舉今日舉行，​民政及青年事務局長麥美娟今早巡視北區粉嶺公立學校的投票站。是次村代表選舉有1,640位候選人獲有效提名，由於其中一名原先須競逐的原居民代表選舉候選人去世，餘下的一名候選人無須競逐，自動當選；因此是次選舉有1,083人自動當選，556人競逐共286個村代表議席。