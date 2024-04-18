杜拜王子｜王子據報確認5月再來港出席家辦開幕禮　上月煞停疑不滿沈運龍太高調

杜拜王子｜據報王子上月煞停家辦開幕禮，是因為「香港某些人的行為導致這次活動的延遲」。(資料圖片)

阿聯酋杜拜王子阿里(Sheikh Ali Al Maktoum)擬來港開設家族辦公室，管理約5億美元(約39億港元)資金，惟遭揭發王子曾在菲律賓做歌手，藝名叫Alira，到上月底又突然押後家庭辦公室的開幕禮，惹起連串風波。惟《財新》引述阿里王子家族辦公室副主席兼首席執行官麥懿睿指，開幕禮推遲在5月底舉行計劃未變，王子也確認會再次赴港出席。

另外，報道引述一份麥懿睿的個人聲明指，煞停家辦儀式屬於一項預防措施，旨在「防範潛在的政治風險」，更不點名指「香港某些人的行為導致這次活動的延遲，他們試圖將活動政治化」。

報道引述消息人士稱，家辦啟動禮的最初設想是小規模舉行，而且不欲太過高調，惟「一些人士」多次接觸媒體，用介紹中東王子來港大做文章，塑造其個人形象，引起了阿里王子本人及其團隊的不滿，導致儀式突然遭叫停。該人士還指出，香港-中東經貿協會創會會長沈運龍多次對外宣稱是由他幫忙牽線才使阿里王子在香港設立家辦，引發阿里王子團隊反感。

官網下架因訪問量過大

報道還就圍繞阿里王子身份的疑點向接近阿里王子的消息人士求證，對於阿里王子曾做歌手，消息指確有其事，但由於其身份特殊，故不便繼續從事演藝事業。至於其官網一度下架一日，對方稱是由於網站訪問量過大，引致服務器需要維護而停運。