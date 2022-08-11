杜汶澤「喱DAO」女團四強成員被控非法集結 獲法官批准離港一個月 料將往韓國受訓

2019年9月29日有網民發起「全球反極權大遊行」，及後於旺角警署外發生警民衝突。4男2女事隔兩年半，被控非法集結及襲警等5罪。被控非法集結的18歲女學生廖樂兒早前獲保釋，但不得離港。今日（11日）於高等法院申請更改保釋條件，以准許她離港一個月，獲法官張慧玲批准。該女學生為現居台灣藝人杜汶澤創辦的「喱 DAO 女團」四強成員之一，該女團將前往韓國受訓。

案情指，6名被告依次為：朱德成（30歲，演員）、黃家偉（30歲，送貨員）、廖樂兒（18歲，學生）、劉曉彤（18歲，學生）、陳輝烆（20歲，地盤工人）及岑子軒（25歲，工程師）。首5人同被控一項非法集結罪，指他們於2019年9月29日，在旺角警署對出附近一帶，與其他不知名人士參與非法集結。

而朱德成及岑子軒，各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他們於同日，分別在旺角警署對出西洋菜南街一帶的公眾地方；及旺角警署對出彌敦道一帶的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。陳輝烆另被控兩項襲擊警務人員罪，指他同日在旺角西洋菜南街近弼街交界，襲擊在正當執行職務的香港警務人員，即警員7608及警員15120。

法官宣讀保釋條件後：祝你成功

法官今日宣讀女學生被告廖樂兒，更改後的保釋條件，包括：准於8月26日至9月26日離港、離港期間及回港後隔離期間，毋須居於指定地址及往警署報到、離港前48小時容許領回特區護照。此外，擔保金從3,000元提高至50,000元，回港後可領回47,000元。母親及老師另提供各50,000元人事擔保。法官宣讀保釋條件後說：「祝你成功」。

另外，同案其中兩名被告，25歲男工程師岑子軒及30歲送貨員黃家偉早前認罪，將於明日（12日）判刑。