杜淦堃：料23條立法惹爭議 諮詢須透明徹底

政府將於本年內完成基本法第23條立法。大律師公會主席杜淦堃在法律年度開啟典禮致辭時指，基本法23條立法無疑會引發新一輪關注香港未來的爭論，面對周圍的地緣政治挑戰，立法可能會受到攻擊，認為香港法治已死。他指，雖然有些言論或並不真誠，但許多人確實有真正的擔憂。
他表示，為了服務和保護香港和市民，新法例必須清晰和準確，諮詢過程必須透明和徹底，以駁斥任何「特區政府對民意充耳不聞」的說法。他相信，政府在立法過程會認真考慮大律師公會的意見，公會亦會盡力利用專業知識，傳達意見和專業見解。
陳澤銘：外部勢力威脅法官違背法治核心價值
律師會會長陳澤銘指，過去一年，一而再有外部勢力企圖透過威脅制裁被委派處理某類案件，或基於其法定角色而履行職責的法官、檢控人員及政府官員，進行施壓。這些行為顯然是對司法、檢察和政府管治誠信的干預，違背了法治每一個核心價值。
陳澤銘表示，本港法官嚴格依法審理所有案件，包括涉及國家安全的案件。他們獨立行使司法權，恪守司法誓言，堅定履行司法職責，以無懼威嚇、無偏、無私、無欺之精神，主持正義。如果不反駁這些政治驅動的企圖，就會令事實和法律原則模糊不清，混淆公衆。
陳澤銘表示，律師會除了發表公開聲明，亦會以事實和法律為基礎，主動向外界澄清關於香港情況的誤會和誤解，他在過去12個月曾到訪不同國家，例如去年8月前往美國公務外訪。律師會希望透過這些公開對話，幫助海外朋友，除了從西方媒體得知關於香港情況外，可從新的角度，對本港實際情況達致一個更客觀、公平和持平的看法。