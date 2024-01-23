杜淦堃：料23條立法惹爭議 諮詢須透明徹底

政府將於本年內完成基本法第23條立法。大律師公會主席杜淦堃在法律年度開啟典禮致辭時指，基本法23條立法無疑會引發新一輪關注香港未來的爭論，面對周圍的地緣政治挑戰，立法可能會受到攻擊，認為香港法治已死。他指，雖然有些言論或並不真誠，但許多人確實有真正的擔憂。

他表示，為了服務和保護香港和市民，新法例必須清晰和準確，諮詢過程必須透明和徹底，以駁斥任何「特區政府對民意充耳不聞」的說法。他相信，政府在立法過程會認真考慮大律師公會的意見，公會亦會盡力利用專業知識，傳達意見和專業見解。