杭州亞運立會議員陳仲尼任紹興站火炬手　被問邊位？｜Ray Online

杭州第19屆亞運會今個月23號開幕，立法會議員陳仲尼成為紹興站嘅第11棒火炬手。佢形容今次係一生難得嘅機會，首先要所屬國家成為主辦國，仲要喺眾多港澳同胞中脫穎而出，對於成為紹興站嘅170位火炬手之一，覺得無比榮幸。佢亦話今次經驗意義非凡，作為浙江紹興人，可以喺家鄉參與火炬傳送，感到格外欣慰。其次，佢過去4年都擔任香港浙江省同鄉會聯合會會長，認為工作得到大家認同。

雖然身處家鄉，陳仲尼話喺跑道等候嗰陣，側邊有市民好奇咁問佢係邊個，嚟自邊到。而當佢回答係香港同胞，大家都非常高興，紛紛歡呼「歡迎香港同胞」，令佢深切感受到內地同胞對香港嘅熱愛，大家血濃於水，最重要係和諧共處。