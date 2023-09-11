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2023-09-11 16:01:56

杭州亞運立會議員陳仲尼任紹興站火炬手　被問邊位？｜Ray Online

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杭州亞運立會議員陳仲尼任紹興站火炬手　被問邊位？｜Ray Online(陳仲尼Fb圖片)

杭州亞運立會議員陳仲尼任紹興站火炬手　被問邊位？｜Ray Online(陳仲尼Fb圖片)

杭州第19屆亞運會今個月23號開幕，立法會議員陳仲尼成為紹興站嘅第11棒火炬佢形容今次係一生難得嘅機會，首先要所屬國家成為主辦國，仲要喺眾多港澳同胞中脫穎而出，對於成為紹興站嘅170位火炬手之一，覺得無比榮幸。佢亦話今次經驗意義非凡，作為浙江紹興人，可以喺家鄉參與火炬傳送，感到格外欣慰。其次，佢過去4年都擔任香港浙江省同鄉會聯合會會長，認為工作得到大家認同。

雖然身處家鄉，陳仲尼話喺跑道等候嗰陣，側邊有市民好奇咁問佢係邊個，嚟自邊到。而當佢回答係香港同胞，大家都非常高興，紛紛歡呼「歡迎香港同胞」，令佢深切感受到內地同胞對香港嘅熱愛，大家血濃於水，最重要係和諧共處。

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陳仲尼讚揚主辦單位悉心安排

陳仲尼話每一位火炬手喺亞運會中都扮演住重要角色，唔單止代表個人榮譽，仲象徵整個國家嘅力量。而喺火炬傳遞過程中，陳仲尼話見證市民熱情嘅歡呼以及掌聲，充分展現大家對亞運會嘅深深熱愛。值得讚揚嘅係主辦單位喺火炬傳遞活動中嘅精心準備，事先安排活動綵排，一切井然有序、順利舉行，令每位火炬手盡情展現自己嘅榮耀。而選手村房間非常乾淨，物資齊陳仲尼相信呢次亞運會將會係令人難以忘懷嘅盛事，鼓勵大家一齊為中國加油，為香港加油

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