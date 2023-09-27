杭州亞運｜何詩蓓累摘2金2銅 男子七欖衛冕金牌

港隊昨在杭州亞運增添2金1銀4銅，暫累計5金5銀11銅。女飛魚何詩蓓在100米自由泳決賽贏得今屆第2金，並刷新自己的亞洲紀錄；七人欖球決賽，港男隊擊敗南韓衛冕金牌，為將退役的「四朝元老」姚錦成畫上完美句號。

繼前天「200自」後，何詩蓓昨晚在「100自」決賽以無敵姿態游出52.17秒，以0.1秒之差刷新自己在東京奧運保持的亞洲紀錄；另一港將譚凱琳以55.74秒排第8。何詩蓓今屆暫取2金2銅，她指已兩年未有游出自己在「100自」的最佳時間，滿意今次表現，再次特別感謝父母親身到場支持，為自己夢想作出很多犧牲，她希望趁今天沒有賽事盡快恢復體力，準備出戰周四的「50自」。男子七人欖球，港隊與日本於4強上演去屆決賽翻版，加時以12比7晉級，決賽對南韓贏14比7，賽後一眾港將高舉即將退役的「四朝元老」姚錦成慶祝。姚賽後指「證明香港欖球已升上另一層次，我們能抵住龐大壓力完成艱鉅任務衛冕」。總結4屆亞運，姚取得2金2銀，今屆更任持旗手，「運動生涯已經圓滿」。港女隊亦在七欖銅牌戰以7比5擊敗泰國，贏得隊史首面亞運銅牌。

其他項目，滑浪風帆女將魏瑋恩在女子RS:X項目奪銀；蕭頴瑩、陳萃彥及何苑欣組合在馬術盛裝舞步奪團體賽銅牌，而男子重劍何瑋桁及男子49人級帆船的Akira Sakai、Russell Aylsworth組合，亦分別獲得銅牌。