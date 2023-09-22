杭州亞運｜李家超抵達杭州準備出席開幕式　祝願運動員在國際體壇上講好「香港體育故事」

杭州亞運明天舉行開幕式，行政長官李家超和團隊，包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、港協暨奧委會會長霍震霆、港協暨奧委會副會長霍啟剛等抵達杭州，準備出席開幕式，獲浙江省統戰部常務副部長徐旭和國務院港澳辦副司長邰凡到機場迎接。李家超指在接下來一連4天的行程中，除了出席開幕式外，亦會到賽事現場為運動員打氣，以及探望亞運會的香港義工。

李家超到選手村打氣

杭州亞運賽事如箭在弦，運動員正在進行最後準備，務求以最佳狀態應戰，李家超和團隊到選手村為他們打氣，指希望將市民的支持和祝福帶給他們。他指每一位站在這裡的運動員，都付出大量時間、努力、汗水，進行艱苦的訓練。雖然過去幾年疫情期間，不少體育盛事延期舉行或取消，打亂了不少運動員的計劃，但他們並沒有因此而有半點鬆懈，更一直為自己的目標和夢想而奮鬥。

李家超 祝願運動員講好香港體育故事

李家超提及杭州亞運會將有40個大項、61個分項、481個小項比賽，包括新增設電子競技、霹靂舞兩個競賽項目，迎來超過12,000多名亞洲運動員，是史上規模最大、項目覆蓋面最廣的一屆亞運會。而香港隊將有約680名運動員參與，創下歷屆亞運會最多，當中電子競技、劍擊、圍棋、柔道和壁球港隊今早出發前往杭州。如今社會全面復常，國際體育舞台的大門重新打開，李家超祝願運動員在比賽中發揮出最佳表現，在國際體壇上，讓自己及讓香港發光發亮，講好香港的體育故事，他亦藉機感謝幕後一直為運動員盡心盡力服務的工作人員。