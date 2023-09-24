杭州亞運｜港隊奪兩金五銅 李家超見證張家朗奪金

港隊今日(24日)出戰多個杭州亞運項目，並奪得2金5銅佳績！其中香港「劍神」張家朗勇奪個人首面亞運會金牌，亦是香港劍擊史上，首面亞運個人賽金牌。行政長官李家超在場觀賽，見證張家朗奪金。他會見傳媒時恭項張家朗及其他港隊成員，亦感謝教練及領隊，見眼大家都團結一致，又相信運動員未來幾日亦會全力以赴。

楊潤雄恭賀得獎運動員

文化體育及旅遊局局長楊潤雄恭賀劍擊運動員張家朗在杭州亞運男子花劍個人賽勇奪金牌，蔡俊彥在同項比賽奪得銅牌；以及江旻憓在杭州亞運女子重劍個人賽取得銅牌。他表示，張家朗、蔡俊彥和江旻憓在比賽過程有高水平表現，劍法凌厲，取得勝利令香港市民厚望成真，為他們優秀的表現，大將的風範感到非常欣慰，相信全港市民也能分享這份喜悅。

他又恭賀游泳運動員何詩蓓在女子50米蛙泳賽奪得銅牌，以及何詩蓓、譚凱琳、鄭莉梅和歐鎧淳奪得杭州亞運女子4x100米自由泳接力賽銅牌。他指何詩蓓眾望所歸贏得獎牌，同感雀躍。她與譚凱琳、鄭莉梅和歐鎧淳同心協力，發揮團隊精神取得佳績，更是令人欣喜，祝願游泳代表隊在其他賽事也取得佳績。