熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-09-26 04:30:27
日報

杭州亞運｜港隊添1金4銀2銅 何詩蓓200米自奪金創歷史

分享：
杭州亞運 何詩蓓 杭州亞運 何詩蓓

港隊昨在杭州亞運增添1金4銀2銅，暫計3金4銀7銅，排獎牌榜第五。在游泳次日賽事，星級女將何詩蓓在200米自由泳以刷新亞運紀錄強勢封后，取得個人亞運首金，亦是香港游泳史上首面亞運金牌，何詩蓓今屆暫取1金2銅，今日轉戰「100自」再衝金。

何詩蓓前日先在非強項的50米蛙泳及4×100接力連奪兩銅，昨出戰強項200自初賽輕鬆晉級，決賽排第2線登場。這名「女飛魚」在決賽首50米已取得領先，最終未受壓力下以1分54.12秒率先觸池，以破亞運紀錄姿態奪金，中國的李冰潔與柳雅欣分別落後何1.88秒及2.31秒，分別獲銀、銅。何詩蓓賽後稱自己游出時間跟個人最佳時間不是差太多，又指今次是以平常心應戰，對往後賽事打下強心針，希望續有好成績，她又指很開心今次父母能到場觀賽，別具意義。另外兩位昨晚打入決賽的泳將，何甄陶在男子50米自由泳游出21.87秒奪銀，以0.15秒之差敗於打破亞運紀錄勝出的南韓泳手池裕燦；何稱對能造出這名次感非常難以置信；歐鎧淳在女子50米背泳決賽飲恨屈居第四。
 

杭州亞運 張海琳 梁瓊允 杭州亞運 陳諾思 杭州亞運 許得恩

花劍賽艇武術奪5獎牌

在女子花劍個人賽，18歲小將陳諾思首戰亞運在4強不敵日本劍手獲得銅牌，她稱能站上頒獎台是非常驚喜，有夢想成真的感覺。港隊昨早在賽艇添一銀一銅，張海琳和梁瓊允在女子雙人單槳無舵手賽奪銀，趙顯臻在男子單人雙槳決賽奪銅；另外，武術隊亦添兩銀，得主分別是女子長拳的劉徐徐及男子太極拳太極劍項目的許得恩。特首李家超昨晚由杭州回港，他指對成績感鼓舞，感謝運動員為港爭光，相信他們在未來幾天會繼續全力以赴爭取佳績。

Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受