杭州亞運｜港隊添1金4銀2銅 何詩蓓200米自奪金創歷史

港隊昨在杭州亞運增添1金4銀2銅，暫計3金4銀7銅，排獎牌榜第五。在游泳次日賽事，星級女將何詩蓓在200米自由泳以刷新亞運紀錄強勢封后，取得個人亞運首金，亦是香港游泳史上首面亞運金牌，何詩蓓今屆暫取1金2銅，今日轉戰「100自」再衝金。

何詩蓓前日先在非強項的50米蛙泳及4×100接力連奪兩銅，昨出戰強項200自初賽輕鬆晉級，決賽排第2線登場。這名「女飛魚」在決賽首50米已取得領先，最終未受壓力下以1分54.12秒率先觸池，以破亞運紀錄姿態奪金，中國的李冰潔與柳雅欣分別落後何1.88秒及2.31秒，分別獲銀、銅。何詩蓓賽後稱自己游出時間跟個人最佳時間不是差太多，又指今次是以平常心應戰，對往後賽事打下強心針，希望續有好成績，她又指很開心今次父母能到場觀賽，別具意義。另外兩位昨晚打入決賽的泳將，何甄陶在男子50米自由泳游出21.87秒奪銀，以0.15秒之差敗於打破亞運紀錄勝出的南韓泳手池裕燦；何稱對能造出這名次感非常難以置信；歐鎧淳在女子50米背泳決賽飲恨屈居第四。

