杭州亞運｜港隊首日2金5銅 張家朗奪個人首面亞運金牌 男子雙人賽艇「開齋」

在杭州舉行的第19屆亞運首個正式比賽日，港隊傳來喜訊，共奪2金5銅獎牌！林新棟和王瑋駿於男子雙人單槳無舵手賽艇項目，為港隊奪得今屆第一金；武術隊的陳穗津在女子太極拳太極劍全能賽奪得銅牌；至於港人最熟悉的幾位世界級運動員亦不負眾望，其中劍擊隊取得3面獎牌，「劍神」張家朗個人花劍奪金，蔡俊彥及江旻憓分別得銅牌。出戰非主項「50蛙」獲銅的何詩蓓，其後與隊友在4X100自由泳中，再添一銅，為今日出戰女子200米自由泳爭金做好準備。至於杭州亞運首面金牌，則由中國隊的鄒佳琪及邱秀萍，於女子賽艇輕量級雙人雙槳決賽贏得。
為港隊勇奪首金的「林王組合」於男子雙人單槳無舵艇初賽以第2名出線，並於共2,000米的決賽對上印尼、印度、烏茲別克、哈薩克及南韓。林王組合雖在前1,000米稍落後於烏茲別克組合，但二人靠後勁，最終以6分44.20秒率先衝線；以3.91秒之差反壓對方奪金，取得港隊今屆亞運首面獎牌，亦是香港賽艇隊繼2014仁川亞運後的首面金牌，以及賽艇隊歷來亞運第二金。
王瑋駿賽後稱，為能夠成為香港亞運代表團第一金感自豪，又指比賽中沒有特別挑戰和困難，「呢場比賽喺腦裏面已經進行咗無數次」，而比賽情況亦如先前預料。林新棟亦表示，奪金後非常感動，因能為香港在杭州亞運「打個好頭」，又指自己非常相信自己、拍檔王瑋駿和教練團隊，「我哋付出嘅所有嘢，係100%值得攞金牌！」
行政長官李家超在杭州讚揚「林王組合」為港隊先拔頭籌，對其他運動員士氣有提振作用，相信他們全力以赴，士氣會更加高昂。中國香港代表團團長霍啟剛稱，兩位運動員戰意高昂，憑凌厲後勁，為港隊勇奪首面金牌，令人鼓舞；並希望香港市民繼續支持港隊。同身處杭州的文化體育及旅遊局長楊潤雄亦恭賀二人，讚揚他們發揮淋漓盡致、力爭上游為港爭光，又祝願香港運動員繼續在賽事大展光芒。
香港武術隊亦是港隊的爭牌希望，而陳穗津在女子「太極拳太極劍全能」項目獲銅牌，為港隊摘下第二面獎牌。32歲港將陳穗津表示滿意自己表現，並指參加亞運對於她來說非常有意義，「這是我第一屆參加亞運，我估計都是最後一屆」，她希望未來繼續發揮武術實力，甚至吸引更多人加入武術隊的大家庭。
何詩蓓與女泳隊奪兩銅
劍擊方面，昨日舉行男子花劍及女子重劍個人賽，港隊劍手張家朗、蔡俊彥、江旻憓、佘繕妡分別出賽。「劍神」張家朗昨於花劍小組賽擊退越南、烏茲別克、泰國及中華台北隊對手，以全勝姿態出線，4強面對日本隊好手敷根崇裕，一度落後12比14；他最後連取3分反勝殺入決賽；在決賽鬥中國隊劍手陳海威，張家朗開賽連取3分，雖一度被追至3比2，但張家朗其後一口氣連贏12劍，取得15比2勝局，為4強被淘汰的蔡俊彥「復仇」，奪得個人首面亞運會金牌，也是港隊本屆第二面金牌、香港劍擊史上首面亞運個人賽金牌。蔡俊彥在4強戰以9比15不敵陳海威，在不設銅牌戰下獲得一面銅牌。至於女子重劍個人賽，江旻憓大戰去年奪得世界錦標賽冠軍、世界前列劍手韓國名將宋世羅，可惜以11比15不敵對手取得銅牌。
在泳館，香港泳手何詩蓓在副項女子50米蛙泳決賽贏得銅牌，而金牌就由國家隊唐錢婷奪得。另外，女子4x100米自由泳接力，港隊在決賽派出鄭莉梅、何詩蓓、譚凱琳、歐鎧淳出戰，最終壓過新加坡勇奪第三，而金、銀牌得主為中國及日本。
亞運於杭州正舉行得如火如荼，香港亦有商場使用大電視直播賽事，引來市民圍觀並為香港運動員打氣 。有到場觀看的市民表示現場氣氛不錯，更有人「特登買咖啡來睇比賽」；她亦希望香港運動員可贏更多獎牌。