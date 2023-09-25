杭州亞運｜港隊首日2金5銅 張家朗奪個人首面亞運金牌 男子雙人賽艇「開齋」

在杭州舉行的第19屆亞運首個正式比賽日，港隊傳來喜訊，共奪2金5銅獎牌！林新棟和王瑋駿於男子雙人單槳無舵手賽艇項目，為港隊奪得今屆第一金；武術隊的陳穗津在女子太極拳太極劍全能賽奪得銅牌；至於港人最熟悉的幾位世界級運動員亦不負眾望，其中劍擊隊取得3面獎牌，「劍神」張家朗個人花劍奪金，蔡俊彥及江旻憓分別得銅牌。出戰非主項「50蛙」獲銅的何詩蓓，其後與隊友在4X100自由泳中，再添一銅，為今日出戰女子200米自由泳爭金做好準備。至於杭州亞運首面金牌，則由中國隊的鄒佳琪及邱秀萍，於女子賽艇輕量級雙人雙槳決賽贏得。

為港隊勇奪首金的「林王組合」於男子雙人單槳無舵艇初賽以第2名出線，並於共2,000米的決賽對上印尼、印度、烏茲別克、哈薩克及南韓。林王組合雖在前1,000米稍落後於烏茲別克組合，但二人靠後勁，最終以6分44.20秒率先衝線；以3.91秒之差反壓對方奪金，取得港隊今屆亞運首面獎牌，亦是香港賽艇隊繼2014仁川亞運後的首面金牌，以及賽艇隊歷來亞運第二金。

王瑋駿賽後稱，為能夠成為香港亞運代表團第一金感自豪，又指比賽中沒有特別挑戰和困難，「呢場比賽喺腦裏面已經進行咗無數次」，而比賽情況亦如先前預料。林新棟亦表示，奪金後非常感動，因能為香港在杭州亞運「打個好頭」，又指自己非常相信自己、拍檔王瑋駿和教練團隊，「我哋付出嘅所有嘢，係100%值得攞金牌！」

行政長官李家超在杭州讚揚「林王組合」為港隊先拔頭籌，對其他運動員士氣有提振作用，相信他們全力以赴，士氣會更加高昂。中國香港代表團團長霍啟剛稱，兩位運動員戰意高昂，憑凌厲後勁，為港隊勇奪首面金牌，令人鼓舞；並希望香港市民繼續支持港隊。同身處杭州的文化體育及旅遊局長楊潤雄亦恭賀二人，讚揚他們發揮淋漓盡致、力爭上游為港爭光，又祝願香港運動員繼續在賽事大展光芒。

香港武術隊亦是港隊的爭牌希望，而陳穗津在女子「太極拳太極劍全能」項目獲銅牌，為港隊摘下第二面獎牌。32歲港將陳穗津表示滿意自己表現，並指參加亞運對於她來說非常有意義，「這是我第一屆參加亞運，我估計都是最後一屆」，她希望未來繼續發揮武術實力，甚至吸引更多人加入武術隊的大家庭。

