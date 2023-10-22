杭州亞運｜馬會亞運獎牌日表揚香港運動員　共頒發3250萬元獎金

香港運動員在早前的杭州亞運會上，取得53面的獎牌，馬會今日在沙田馬場舉行的亞運獎牌日，在賽前先進行了「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的支票頒授，並向合資格的香港代表，頒發了3,250萬元的獎金，以表揚港隊在亞運出色的成績。出席的嘉賓包括政務司司長陳國基等。

香港賽馬會今日（22日）在沙田馬場舉行「中國香港亞運獎牌運動員賽馬日」，表揚香港運動員在亞運的出色表現，同時向運動員頒發獎金，共3,250萬港元。

馬會主席利子厚感謝運動員在比賽中全力以赴，充分展現拼搏精神，為香港帶來正能量。利表示，馬會透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，鼓勵一眾運動員再接再厲，爭取佳績。

劍擊隊共獲 450 萬元獎金

其中取得9面獎牌的劍擊隊，16名運動員共獲得450萬元獎勵，在男子花劍取得個人金牌及團體銅牌的張家朗表示：「我很高興能與隊友一起取得獎牌和獎勵，這份喜悅實在難以形容。感謝馬會的支持，對運動員來說是一個很大的鼓勵。」

另外賽艇亦有5位運動員獲獎勵，共獲325萬元，男子雙人單槳無舵艇金牌的林新棟及王瑋駿表示：「我們付出了很多努力準備這次亞運會。為中國香港代表隊取得這次亞運會的第一金，實在令我們十分興奮，見證所付出的努力得到回報，希望將來繼續為港爭光。」