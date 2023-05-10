杭州亞運︱馬會將為馬術項目提供技術支援

馬會今日表示，行政總裁應家柏與團隊，周二（9日）出訪杭州，並與浙江及杭州政府官員會面。分別拜會浙江省政府副省長、杭州亞組委副主席張家勝，以及杭州市委副書記、杭州市政府市長姚高員；並在杭州亞運會賽事總指揮部馬術項目管理指揮中心指揮長、杭州市政府黨組成員王宏等官員帶領下，參觀杭州亞運馬術項目的主要場地桐廬馬術中心、杭州奧林匹克體育中心和亞運村。

馬會與亞組委作出六點的合作：

生物安全：對於無規定馬屬動物疫病區的維護和馬術項目生物安全控制，就相關協定和運作安排提供建議和現場支援；檢視亞組委的馬匹隔離檢疫設施並提供建議

馬匹運輸：檢視馬 匹 運 輸 程 序 、設 施 和服 務 提 供 商 ， 並向亞組委提 供 相 關 建 議 ，以確 保 馬 匹 的安 全 運 輸 符 合 國 際 標 準

馬房管理：檢視亞運會馬術項目的馬房及提 供 建 議 ；指派人員擔 任 馬房監 督 角 色

獸醫和釘甲服務：組成獸醫和釘甲匠服務團隊，提供必需要的臨床服務；檢 視 現場獸醫設 施 並提 供 建 議

場地運作：檢 查 馬術項目的場地設 施 、裝 置 和設 備 並提 供 建 議

國際持份者聯絡：為國際持份者的聯絡提供建議和支持

馬會將會在人員及設備方面為亞運提供支援，以及為馬術項目管理指揮中心工作人員、杭州亞運會香港義工及其他持份者等提供培訓。馬會表示，樂於擔任亞運香港義工計劃的支持機構，為香港的年輕人提供參與亞運會賽會義工服務的難得機會。馬會在4月29日，於轄下的屯門公眾騎術學校為香港候選義工舉辦培訓，安排約60名來自香港島婦女聯會及香港青年協會的義工參加。並在馬會人員帶領下參觀馬房，並了解馬術運動及馬會對杭州亞運馬術項目的技術支援。