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2023-05-10 17:06:11

杭州亞運︱馬會將為馬術項目提供技術支援

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杭州市政府黨組成員王宏與馬會行政總裁應家柏簽署合作備忘錄。(香港賽馬會提供圖片)

杭州市政府黨組成員王宏與馬會行政總裁應家柏簽署合作備忘錄。(香港賽馬會提供圖片)

香港賽馬會今日（10日）公布，與杭州亞運會組委會簽署合作備忘，將為亞運馬術項目提供技術支援。

馬會今日表示，行政總裁應家柏與團隊，周二（9日）出訪杭州，並與浙江及杭州政府官員會面。分別拜會浙江省政府副省長、杭州亞組委副主席張家勝以及杭州市委副書記、杭州市政府市長姚高員；並在杭州亞運會賽事總指揮部馬術項目管理指揮中心指揮長杭州市政府黨組成員王宏等官員帶領下，參觀杭州亞運馬術項目的主要場地桐廬馬術中心杭州奧林匹克體育中心和亞運村

馬會團隊與杭州代表會面。(香港賽馬會提供圖片) 馬會團隊參觀杭州奧林匹克體育中心和亞運村。(香港賽馬會提供圖片) 馬會團隊參觀杭州奧林匹克體育中心和亞運村。(香港賽馬會提供圖片)

馬會與亞組委作出六點的合作：

  • 生物安全：對於無規定馬屬動物疫病區的維護和馬術項目生物安全控制，就相關協定和運作安排提供建議和現場支援；檢視亞組委的馬匹隔離檢疫設施並提供建議
  • 馬匹運輸：檢視馬、設和服並向亞組委提，以確的安
  • 馬房管理：檢視亞運會馬術項目的馬房及提；指派人員擔馬房監
  • 獸醫和釘甲服務：組成獸醫和釘甲匠服務團隊，提供必需要的臨床服務；檢現場獸醫設並提
  • 場地運作：檢馬術項目的場地設、裝和設並提
  • 國際持份者聯絡：為國際持份者的聯絡提供建議和支持

馬會將會在人員及設備方面為亞運提供支援，以及為馬術項目管理指揮中心工作人員、杭州亞運會香港義工及其他持份者等提供培訓。馬會表示，樂於擔任亞運香港義工計劃的支持機構，為香港的年輕人提供參與亞運會賽會義工服務的難得機會。馬會在429日，於轄下的屯門公眾騎術學校為香港候選義工舉辦培訓，安排約60名來自香港島婦女聯會及香港青年協會的義工參加。並在馬會人員帶領下參觀馬房，並了解馬術運動及馬會對杭州亞運馬術項目的技支援。

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