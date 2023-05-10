杭州亞運︱馬會將為馬術項目提供技術支援

香港賽馬會今日（10日）公布，與杭州亞運會組委會簽署合作備忘，將為亞運馬術項目提供技術支援。
馬會今日表示，行政總裁應家柏與團隊，周二（9日）出訪杭州，並與浙江及杭州政府官員會面。分別拜會浙江省政府副省長、杭州亞組委副主席張家勝，以及杭州市委副書記、杭州市政府市長姚高員；並在杭州亞運會賽事總指揮部馬術項目管理指揮中心指揮長、杭州市政府黨組成員王宏等官員帶領下，參觀杭州亞運馬術項目的主要場地桐廬馬術中心、杭州奧林匹克體育中心和亞運村。
馬會與亞組委作出六點的合作：
- 生物安全：對於無規定馬屬動物疫病區的維護和馬術項目生物安全控制，就相關協定和運作安排提供建議和現場支援；檢視亞組委的馬匹隔離檢疫設施並提供建議
- 馬匹運輸：檢視馬匹運輸程序、設施和服務提供商，並向亞組委提供相關建議，以確保馬匹的安全運輸符合國際標準
- 馬房管理：檢視亞運會馬術項目的馬房及提供建議；指派人員擔任馬房監督角色
- 獸醫和釘甲服務：組成獸醫和釘甲匠服務團隊，提供必需要的臨床服務；檢視現場獸醫設施並提供建議
- 場地運作：檢查馬術項目的場地設施、裝置和設備並提供建議
- 國際持份者聯絡：為國際持份者的聯絡提供建議和支持
馬會將會在人員及設備方面為亞運提供支援，以及為馬術項目管理指揮中心工作人員、杭州亞運會香港義工及其他持份者等提供培訓。馬會表示，樂於擔任亞運香港義工計劃的支持機構，為香港的年輕人提供參與亞運會賽會義工服務的難得機會。馬會在4月29日，於轄下的屯門公眾騎術學校為香港候選義工舉辦培訓，安排約60名來自香港島婦女聯會及香港青年協會的義工參加。並在馬會人員帶領下參觀馬房，並了解馬術運動及馬會對杭州亞運馬術項目的技術支援。