東九文化中心LED花海被嘲似靈堂 區議員︰莖葉可改顏色

為帶動地區經濟，18區區議會年初起陸續舉辦連串活動，以「日夜都繽紛」為主題，展現地區特色，近日觀塘東九文化中心外階梯出現一片「白花」花海。LED的花海燈在日間下呈白色，而晚上就會呈藍色。但大堆白花、加上整齊有序而層層排列，遭網民笑謔似「靈堂」。有當區區議員昨回應，每個人對任何藝術裝置都有不同看法，而他則「冇乜呢種感覺」。

據了解活動耗資約50萬元，區議會原構思之一在現址階梯旁種植如杜鵑鮮花海供市民「打卡」，但技術考慮及受支出預算所限，結果改變放置LED玫瑰花海，近日開始裝置預計明日完成，下周二(26日)正式亮燈，預計展期3個月。