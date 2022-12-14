東九龍擬建高架無軌捷運 運輸局：難延伸至慈雲山、藍田

九龍東包括慈雲山、秀茂坪等地區多年來都有交通過於擠塞的問題，其中慈雲山曾被提議興建鐵路慈雲山站，最終都被取消。政府於《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍線，但至今仍未有進展，有議員關注當局正研究，建造高架無軌捷運系統詳情。運輸及物流局副局長廖振新今日指，研究報告將於明年中完成，會盡快向公眾交代。

廖振新： 重鐵非最有放益 高架無軌系統代替

廖振新指，由安達臣道山上一帶，上落坡幅高、施工限制大，舉例2014年擬定的彩虹站、順天站及秀茂坪站，地下車站深度達到60至70米，行人通道長約300至400米，估計市民往來地面及月台超過十分鐘，增加了出行時間，故以重型鐵路推動東九龍線，並非最有效益之選。如果以高架無軌系統代替，其爬升能力較高，亦有專屬車道，不影響道路情況，預計由寶達到彩虹只需花十多分鐘。至於原擬訂可連接藍田及慈雲山，廖振新指，慈雲山及藍田已屬發展成熟的地區，走線或需經過已興建的地帶，限制亦都增加，受到不利因素影響，需再探討可行方案。他指，當局很大決心要解決東九龍山上居民的出行需要，但目前難以確定高架無軌捷運系統一定可行。