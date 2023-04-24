東九龍研引入內地「雲巴」　土力工程處前處長憂空間不足

政府正就東九龍高架無軌捷運系統進行可行性研究。正在大灣區訪問的行政長官李家超日前參觀深圳比亞迪總部，他表示對於引入比亞迪無人駕駛列車「雲巴」持開放態度。有區議員今日(24日)在電台表示，「雲巴」靈活適合東九龍，希望本港可引入競爭，不用只倚賴港鐵，惟土力工程處前處長陳健碩就認為，九龍東欠空間建高架系統。

區議員支持引入「雲巴」

觀塘區議會主席柯創盛指，九龍東居民一直面對坐車難及塞車問題，「雲巴」可以很短時間興建，加上造價優勢，比傳統鐵路有好處，而且相對靈活，卡數以至車數，可透過不同「扣卡」做到，即可以加車廂，「雲巴」一卡可有70人，最基本有8卡，可以載500人，認為是不錯的選擇。對於引入「雲巴」系統，他說「辦法總比困難多」，希望本港可引入競爭，毋須只倚賴港鐵。

陳健碩：須研怎樣將乘客由地面運送到架空系統

土力工程處前處長陳健碩則關注東九龍是否有足夠空間建造捷運系統。他指東九龍人口密集，有接近100萬人口，車站數量要夠多才具有吸引力，惟列車卡數多，就意味著車站要很長，擔心東九龍並無足夠空間，即使系統是架空，亦要考慮怎樣將乘客由地面運送到架空系統，而且無空間興建逃生通道，假如有緊急情況發生，乘客安全就難以確保。