東九龍綫啟德捷運最快2026年招標　政府會再審視慈雲山竹園情況

政府《香港主要運輸基建發展藍圖》建議在東九龍和啟德興建智慧綠色集體運輸系統，惟預計最快要10年後才落成。運輸及物流局局長林世雄表示，相關系統是首次在香港營運，當局要同步制定相關財務安排、營運要求及規管框架，會爭取在2026年就兩個項目的建造工程招標、翌年批出工程合約。

在今日(17日)立法會大會上，A4聯盟楊永杰引述有市民指，對項目「等了十年又十年」感到失望。林世雄指，兩個系統走線受制於沿線現有或已規劃的發展，以及現有行車道及地下公共設施，當局會爭取同步進行更多前期研究與設計工作，並繼續積極探討技術方案來縮短建造時間。

楊永杰關注東九龍綫會否研究興建分別連接慈雲山及竹園的獨立走線，民建聯李慧琼亦指出，當局日後研究項目時沒有排除研究同時服務該兩區，關注何時才會有結論、會否在任何階段為慈雲山和竹園增設接駁系統。林世雄回應稱，政府會再審視慈雲山和竹園的情況，又指現時雖然未能克服技術困難，但會積極考慮設置預留位供系統日後延伸。

啟德體育園日後大型活動擬辦特別巴士線

另外，政府擬建的啟德捷運項目將途經啟德體育園，林世雄指體育園距離港鐵啟德站和宋皇臺站約10分鐘步程，市民除可乘搭港鐵往返，亦可在鄰近巴士站乘搭多條巴士路線來往港九新界各區，倘舉行大型活動運輸署會視乎活動規模和參加者需要，開辦特別巴士服務配合額外交通需求。