東九龍綫擬最遲2038年落成　局方指有一定複雜性

政府公布《主要運輸基建發展藍圖》，東九龍綫和啟德捷運兩個採用智慧綠色集體系統的交通基建，計劃在2034年至2038年落成。運輸及物流局副秘書長黃珮玟在電台節目強調，不會輕視在人口密集地區興建智慧交通運輸系統的複雜性，希望以不影響現有行車和行人為大前提。她指政府的目標是2034年至2038年落成項目，會爭取盡早完成。

黃珮玟續指，周五會就東九龍綫項目到立法會交通事務委員會申請撥款，隨即開始勘探和設計，明年下半年會邀請有興趣的營運商提交意向書，同步進行環境評估和車廠規劃。對於政府在2014年提出的南港島綫西段，最新計劃放棄採用重型鐵路。黃珮玟解釋南港島綫西段沿線地勢起伏，重鐵爬升能力有限，如果部分車站要深入地底，運輸和成本效益不理想。她指當初從採用重鐵的方向去走，奈何真的看不到可行方案。

政府研究中的綠色集體智慧運輸系統，黃珮玟表示載客量約是單向每小時1萬人次，會兼顧區內交通需求，以及香港仔等路段較窄的情況，作最終決定。

對於有議員批評，南港島綫西段在2034至2038年落成，遲過華富邨完成首批重建，是違背基建先行原則，黃珮玟指華富邨在2027至2028年起將現有住戶搬離並開始重建，相信屆時未有大量新增人口。