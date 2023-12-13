熱門搜尋:
周海媚 聖誕節2023 六合彩 林超榮逝世 燈火闌珊 區議會選舉2023 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-13 10:46:53

東九龍綫擬最遲2038年落成　局方指有一定複雜性

分享：
東九龍綫擬最遲2038年落成　局方指有一定複雜性(李睿哲攝)

東九龍綫擬最遲2038年落成　局方指有一定複雜性(李睿哲攝)

政府公布《主要運輸基建發展藍圖》，東九龍綫和啟德捷運兩個採用智慧綠色集體系統的交通基建，計劃在2034年至2038年落成。運輸及物流局副秘書長黃珮玟在電台節目強調，不會輕視在人口密集地區興建智慧交通運輸系統的複雜性，希望以不影響現有行車和行人為大前提。她指政府的目標是2034年至2038年落成項目，會爭取盡早完成。

東九龍綫擬最遲2038年落成　局方指有一定複雜性(李睿哲攝) 東九龍綫擬最遲2038年落成　局方指有一定複雜性(李睿哲攝) 東九龍綫擬最遲2038年落成　局方指有一定複雜性(李睿哲攝)

南港島綫地勢起伏不適宜用重鐵

黃珮玟續指，周五會就東九龍綫項目到立法會交通事務委員會申請撥款，隨即開始勘探和設計，明年下半年會邀請有興趣的營運商提交意向書，同步進行環境評估和車廠規劃。對於政府在2014年提出的南港島綫西段，最新計劃放棄採用重型鐵路。黃珮玟解釋南港島綫西段沿線地勢起伏，重鐵爬升能力有限，如果部分車站要深入地底，運輸和成本效益不理想。她指當初從採用重鐵的方向去走，奈何真的看不到可行方案。

政府研究中的綠色集體智慧運輸系統，黃珮玟表示載客量約是單向每小時1萬人次，會兼顧區內交通需求，以及香港仔等路段較窄的情況，作最終決定。

對於有議員批評，南港島綫西段在2034至2038年落成，遲過華富邨完成首批重建，是違背基建先行原則，黃珮玟指華富邨在2027至2028年起將現有住戶搬離並開始重建，相信屆時未有大量新增人口。

亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受