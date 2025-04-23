東九龍綫最新方案 增藍田北站 設計預留延伸慈雲山 或提早2033年前通車

正在計劃中的東九龍綫有最新方案，當局昨向觀塘區議會提交文件，披露東九龍智慧綠色集體運輸系統新規劃，最新走線長約7公里，包括長約6公里的高架道及1公里的隧道；鐵路增1站，至9個站，分別為彩虹東站、彩雲站、順利站、順安站、秀茂坪站、寶達站、馬游塘站、油塘東站和新增的藍田北站。
新走線方案下，馬游塘和油塘東之間的一段隧道走線，部分會由隧道改為高架道形式，以配合藍田北碧雲道路旁山坡設置車站(藍田北站)。車站將設於人流較集中和便捷的位置。
馬游塘站留地商住發展 可建8900單位
文件又指，擬議的順安站將設於順安道靠近基督教聯合醫院，並於順安道增設有蓋行人通道，配合現正在秀茂坪道建造的有蓋行人連接設施，方便市民前往醫院。另外，馬游塘車站暨車廠用地及位於寶琳路以北的一塊毗鄰用地，改劃為可同時容許商業和住宅發展暨公共運輸設施用途，料可興建8,900個單位，容納約2.4萬人口。局方現正參考營運商提交的意向書，爭取於2026年內完成法定程序及招標，2027年批出合約，期望2033年或之前通車，較原先估計最少提早1年。至於就系統延伸至慈雲山等地區的建議，當局或會在設計上預留空間保留日後進一步向西北延伸系統的可能。
九龍東立法會議員鄧家彪表示，系統為了回應地區訴求，前後改動4次，相信可有更好效益；路線美中不足的是在藍田北站至油塘東站之間經過數個屋邨，但部分居民未能直接使用東九龍綫。他又指，政府需要思考運輸系統的營運權年期、以及車票費用訂定機制。觀塘區議會下周一(28日)討論有關文件。