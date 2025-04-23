東九龍綫最新方案 增藍田北站 設計預留延伸慈雲山 或提早2033年前通車

正在計劃中的東九龍綫有最新方案，當局昨向觀塘區議會提交文件，披露東九龍智慧綠色集體運輸系統新規劃，最新走線長約7公里，包括長約6公里的高架道及1公里的隧道；鐵路增1站，至9個站，分別為彩虹東站、彩雲站、順利站、順安站、秀茂坪站、寶達站、馬游塘站、油塘東站和新增的藍田北站。

新走線方案下，馬游塘和油塘東之間的一段隧道走線，部分會由隧道改為高架道形式，以配合藍田北碧雲道路旁山坡設置車站(藍田北站)。車站將設於人流較集中和便捷的位置。