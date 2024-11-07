東九龍綫｜政府接35份海內外公司意向書　議員稱反映項目極具吸引力

計劃連接彩虹東至油塘東的東九龍智慧綠色集體運輸系統，政府共接獲35份來自本地、內地和海外公司的相關系統供應商及營運商意向書。路政署發言人稱，意向見可讓政府進一步了解市場的意向、能力和對項目的技術範疇，政府會分析有關意見，為日後決定項目的走線、推展方式和財務安排等技術細節作參考。

路政署發言人又指，政府會參考意向書意見，檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能性，期望進一步縮短項目整體推展時間表。政府目標爭取2026年為項目招標、2027年批出合約。

東九龍智慧綠色集體運輸系統項目的勘測申請，早前獲立法會工務小組委員會通過。全長約7公里的項目，包括8個車站、長約6公里的高架橋、在馬游塘與油塘東之間的長約1公里隧道，項目連接分別位於現有港鐵彩虹站和油塘站附近的彩虹東、油塘東，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘。

顏汶羽倡彩虹東站設計一併考慮附近規劃

九龍東立法會議員顏汶羽認為，政府收到35份意向書反映項目極具吸引力，期望運輸及物流局與路政署設計東九龍綫彩虹東站時，能一併考慮牛池灣一帶整體規劃，包括配合彩虹邨、牛池灣寮屋區重建和附近私樓發展，確保興建步伐和規劃有序進行，徹底解決新清水灣道及太子道東的交通問題。