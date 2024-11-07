東九龍綫｜政府接35份海內外公司意向書　議員稱反映項目極具吸引力

計劃連接彩虹東至油塘東的東九龍智慧綠色集體運輸系統，政府共接獲35份來自本地、內地和海外公司的相關系統供應商及營運商意向書。路政署發言人稱，意向見可讓政府進一步了解市場的意向、能力和對項目的技術範疇，政府會分析有關意見，為日後決定項目的走線、推展方式和財務安排等技術細節作參考。
東九龍綫設有8個車站
路政署發言人又指，政府會參考意向書意見，檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能性，期望進一步縮短項目整體推展時間表。政府目標爭取2026年為項目招標、2027年批出合約。
東九龍智慧綠色集體運輸系統項目的勘測申請，早前獲立法會工務小組委員會通過。全長約7公里的項目，包括8個車站、長約6公里的高架橋、在馬游塘與油塘東之間的長約1公里隧道，項目連接分別位於現有港鐵彩虹站和油塘站附近的彩虹東、油塘東，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘。
顏汶羽倡彩虹東站設計一併考慮附近規劃
九龍東立法會議員顏汶羽認為，政府收到35份意向書反映項目極具吸引力，期望運輸及物流局與路政署設計東九龍綫彩虹東站時，能一併考慮牛池灣一帶整體規劃，包括配合彩虹邨、牛池灣寮屋區重建和附近私樓發展，確保興建步伐和規劃有序進行，徹底解決新清水灣道及太子道東的交通問題。
顏汶羽又關注系統供應商如何應對馬游塘至油塘東路段的挑戰，以及有否考慮增設藍田北站方案。他同時提到東九龍綫擬建走線有路段相當接近每日塞車的新清水灣道，關注系統供應商能否在不影響現有行車情況下，興建高架鐵路。