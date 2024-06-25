東九龍綫2.6億勘查撥款通過 政府已接觸比亞迪中車等

政府計劃在東九龍興建智慧綠色集體運輸系統，立法會工務小組委員會昨通過2.62億元勘查及設計工程的撥款申請，並建議提交財委會後毋須進一步討論。路政署長邱國鼎透露，當局已初步接觸數間供應商，包括比亞迪、中國中車、中國新能源和奧地利Doppelmayr Cable Car等，而他們均有興趣提交意向書，又說目前政府初步認為「鐵路加物業」模式可行。
實政圓桌田北辰關注系統的收費架構，希望政府日後招標時清晰交代票價調整需要逐次提交行政會議審批，還是如港鐵般有一套「可加可減機制」方程式等，又認為倘最終只有港鐵入標營運，政府可要求增設系統與現有港鐵網絡的轉乘優惠，或直接豁免轉乘者收費，「當K巴(港鐵巴士)咁做。」運輸及物流局副秘書長黃珮玟指，政府會有一套票價調整機制，之後會參考意向書上供應商的意見，然後訂定票價調整機制和水平，但目前仍未到制訂機制的階段。
研未來能否擴展至慈雲山翠林
路線方面，邱國鼎指會研究系統日後能否擴展至一些目前因技術問題而無法服務的地區，如西延至慈雲山、竹園、在藍田北加設中途站、東延至將軍澳翠林邨、康盛花園等，又表示可審視在馬游塘隧道段加設藍田北站，「多啲站、多啲乘客搭，對成個項目會更加好。」他續說，當局希望秀茂坪站能有設施連接安達臣道新發展區一帶、油塘東站擬建一段380米長隧道連接港鐵油塘站等，相信提高車站暢達性可吸引更多乘客選乘。