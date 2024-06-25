東九龍綫2.6億勘查撥款通過 政府已接觸比亞迪中車等

政府計劃在東九龍興建智慧綠色集體運輸系統，立法會工務小組委員會昨通過2.62億元勘查及設計工程的撥款申請，並建議提交財委會後毋須進一步討論。路政署長邱國鼎透露，當局已初步接觸數間供應商，包括比亞迪、中國中車、中國新能源和奧地利Doppelmayr Cable Car等，而他們均有興趣提交意向書，又說目前政府初步認為「鐵路加物業」模式可行。

實政圓桌田北辰關注系統的收費架構，希望政府日後招標時清晰交代票價調整需要逐次提交行政會議審批，還是如港鐵般有一套「可加可減機制」方程式等，又認為倘最終只有港鐵入標營運，政府可要求增設系統與現有港鐵網絡的轉乘優惠，或直接豁免轉乘者收費，「當K巴(港鐵巴士)咁做。」運輸及物流局副秘書長黃珮玟指，政府會有一套票價調整機制，之後會參考意向書上供應商的意見，然後訂定票價調整機制和水平，但目前仍未到制訂機制的階段。