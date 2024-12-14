東亞盃｜澳門對關島門票突改網上登記　足總致歉為海外球迷特設安排(更新)

啟德青年運動場今日(14日)下午上演東亞足球錦標賽外圍賽，澳門對關島的比賽原本計劃現場派發門券，但中國香港足球總會(足總)昨午(13日)突然宣布更改派發方式，將原定的現場免費派發改為網上實名登記，名額400個，令許多球迷措手不及，前來「摸門釘」，對足總的安排感到不滿。足總對事件致歉，並為海外球迷設置專用櫃位以安排門票。

對此，澳門足球總會下午在社交平台上表示，經協商後將有數10張門票即場分發給澳門球迷，持有澳門居民身份證的球迷可在觀眾席入口取票，先到先得，並感謝球迷的支持。

香港足總則表示，還有約600張門票分派給地區組織、學校和參賽隊伍，連同公開派發的400張門票，預計將有約1,000名市民入場。為了妥善處理人流，足總決定採取網上預先登記的形式派發門票，並歡迎未能登記的市民透過網上或電視觀看比賽直播。

足總稱已了解安排有待改善，對不便之處再次致歉，希望球迷繼續支持剩餘的兩場東亞足球錦標賽，包括今晚在旺角大球場的「港隊對中華台北」賽事。

今場比賽是今屆唯一在啟德青年運動場舉行的東亞錦標賽外圍賽。由於同組對手北韓退賽，A組只剩下澳門和關島，勝出者將直接晉級於下周二(17日)在香港大球場舉行的決賽。B組的港隊則在晚上於旺角場迎戰中華台北，爭取出線資格。