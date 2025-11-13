東北季候風殺到 下周三跌至15℃ 甲流H3N2變異 專家：傳播力增強 疫苗仍有效

踏入冬季，天氣開始轉涼。天文台預測，強烈東北季候風下周初殺到，本港下周初顯著降溫，周三市區氣溫將跌至攝氏15度。天氣轉冷，容易著涼感冒，而日前有研究指，甲型流感病毒株H3N2發現7處變異，本港目前處於流感高峰期，有專家表示，病毒株變異令病毒的傳播力更強，惟暫時未見病情的嚴重程度增加；又指不應再以季節區分流感高峰期，因病毒可能隨時爆發，強調接種疫苗仍然有效。

天文台表示，乾燥的東北季候風會在未來數日為華南沿岸帶來大致良好的天氣，預測今早稍涼，市區氣溫介乎攝氏20至24度之間，新界再低兩至三度。周末天氣晴朗，最高25度。天文台預料，一股強烈東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，區內天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨，本港下周天氣猶如過山車。

英國劍橋大學病原體進化中心日前發現，甲型流感病毒H3N2樣本出現7處變異，導致全球多地的流感季節提早開始。本港自8月起已踏入流感高峰期，港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅表示，病毒株變異會導致病毒傳播力增強，惟暫時未發現會導致病情加重。他解釋，H3N2甲型流感病毒，其入侵人體細胞的基因部分出現變異，形成「K型」亞病毒株；變異出現的「免疫逃逸」令病毒傳播性更高，惟暫未發現會令病情變得更嚴重。孔繁毅續指，須視乎不同因素如社區抗體或病毒變異等，判斷會否出現社區爆發；惟他指，現時已不能再以冬季和夏季高峰期區看待流感爆發，因病毒或會隨時爆發。他估計，明年2月或出現H1N1流感爆發。孔繁毅又指，近一兩星期流感已呈回落趨勢；雖然病毒出現變異，但他稱接種疫苗仍是預防流感的最有效方法。

許樹昌：未見病情嚴重程度增加

中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，原本可能是100人感染，傳染到120人；而病毒變異後，由100人可傳播到140人。惟他強調，未見病情嚴重程度有增加。他亦指，流感疫苗除針對H3N2，也針對H1N1及乙型流感，即時病毒變異，疫苗仍然有效。衛生防護中心總監徐樂堅表示，病毒株近期在本港和不少地區出現，但目前沒有證據顯示該病毒株會引致病人出現更嚴重的病情，強調疫苗仍具保護作用。

十一歲男童染甲流 情況嚴重

衛生防護中心昨日公布一宗兒童感染流感的嚴重個案。該名就讀英基港島中學的11歲男童，上周五發燒及咳嗽帶痰，本周一出現暈眩，遂到私家醫院求醫，目前情況嚴重。經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。他尚未接種2025/26季度流感疫苗，月初與男童一同參加學校宿營活動的7名同級同學亦證實感染甲流，全部病况輕微無需入院。

最新的監測數據顯示，流感活躍程度在上月最後一周開始回落，但仍然處於較高水平；學校呈報的個案由上月中的169宗，下降至上周的61宗。