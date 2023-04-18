東區醫院婦人急症室等通宵離世　病人組織：不應輕視已見醫生病人

彭：理解流感高峰期醫護疲於奔命 本港正值季節性流感高峰期，彭鴻昌理解和明白急症室近日有大批市民求醫，醫護人員要疲於奔命工作，但今次事件涉及的是已見醫生的病人，認為醫護人員不應輕視失去聯絡的情況、應該主動盡力找回病人。他續說，多人在急症室輪候的確會為醫護人員構成壓力，「但唔可以成為藉口」，舉例稱急症室其他職員也可協助尋找病人，如清潔員工有病人安全意識，便有助確保病人安全。 彭鴻昌建議，醫院可考慮利用智能裝置或手帶等，實時監察病人的維生指數變化，又可在無障礙洗手間安裝實時監察使用者姿勢變化的裝置，必要時可發出信號通知職員跟進。他強調，醫院本身有一定的照顧責任，需要在安全環境下提供醫療服務或照顧病人，「如果檢討發現呢幾方面有需要改善，(醫管局)就要做返好。」