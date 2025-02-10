東區醫院引入機械人輔助微創手術　助增穩定性能縮短患者留院時間

東區醫院2017年引入機械人輔助微創手術系統，大多應用在泌尿科、肝膽胰及結腸、以及內分泌科手術，平均每年處理大約250宗個案。負責的醫療團隊說，系統能夠協助醫生處理複雜手術，增加穩定性和安全度。相較傳統手術，新系統可以縮短患者的留院時間，減省人手。

以往進行前列腺切除手術縫針駁口非常困難易刺穿肛門

團隊解釋，機械人輔助手術能夠準確調校模仿人體手腕轉動和抓握動作，甚至超出人體動作範圍，提供具有三維高解像度影像，畫面有防震功能，協助醫生在複雜手術過程中作出精準判斷，減低在手術中的失血量和出現併發症的機率，也可以縮小傷口，以及縮短住院和康復時間；系統配備雙控制台，讓醫生在手術中交替控制機械臂，也方便資深醫生過程中提供指導。