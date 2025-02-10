東區醫院引入機械人輔助微創手術　助增穩定性能縮短患者留院時間

東區醫院2017年引入機械人輔助微創手術系統，大多應用在泌尿科、肝膽胰及結腸、以及內分泌科手術，平均每年處理大約250宗個案。負責的醫療團隊說，系統能夠協助醫生處理複雜手術，增加穩定性和安全度。相較傳統手術，新系統可以縮短患者的留院時間，減省人手。
以往進行前列腺切除手術縫針駁口非常困難易刺穿肛門
團隊解釋，機械人輔助手術能夠準確調校模仿人體手腕轉動和抓握動作，甚至超出人體動作範圍，提供具有三維高解像度影像，畫面有防震功能，協助醫生在複雜手術過程中作出精準判斷，減低在手術中的失血量和出現併發症的機率，也可以縮小傷口，以及縮短住院和康復時間；系統配備雙控制台，讓醫生在手術中交替控制機械臂，也方便資深醫生過程中提供指導。
團隊舉例指，以往進行前列腺切除手術縫針駁口非常困難，傳統做法較大機會刺穿肛門，引用微創機械人手術後，至今未曾出現相關事故，反映系統有助手術更精準。
院方每星期會將系統平均分配在不同專科應用，每日平均可以為兩名病人進行手術。團隊說，例如直腸癌手術，八成以上可以使用微創手術，超過兩成採用機械人系統。
團隊希望未來可引進更新型科技，並擴展至耳鼻喉和乳房手術。不過團隊亦指出，醫生進行微創機械手術時，較難觸摸了解腫瘤和血管位置，打結和縫針時單靠視覺判斷，有機會拉斷縫合線，希望日後再完善系統技術。
有大腸癌患者說，新系統的手術傷口大大縮小，手術後很快已可以如常走動。
原文刊登於 香港電台