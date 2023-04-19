東區醫院急症室通宵候診 女病人見醫生5小時後尋回 疑暈倒「殘廁」不治

東區醫院急症室一名通宵候診的病人，在見醫生約5小時後，被發現於急症室等候區的「殘廁」失去知覺，搶救後最終不治。今次是不足一年內，再有人在無障礙洗手間內昏迷一段時間始被發現，有關注病人權益的組織理解近日急症室工作量大增，但今次事主是會見醫生後等候進一步檢查，醫護人員應主動和盡力尋找失去聯絡的病人。去年曾協助紅磡站「殘廁」昏迷老翁的區議員促請政府或醫管局，應盡快撥款予醫院加裝預防同類意外的設備。

事發時序(約18小時)

- 4月16日

23:00 到東院急症室求醫

- 4月17日

11:15 獲醫生診斷後再等進一步檢查，情況穩定

12:30 病人失去聯絡，醫護人員廣播尋人

13:45 再次廣播同樣無回應

16:30 被發現在無障礙廁所失去知覺

17:06 證實不治

一名本身有長期病患的58歲女病人，前晚11時許到東區醫院急症室求診，等候約12小時後，至昨早11時15分見醫生，其後獲安排等候作進一步檢查。當時病人情況穩定，惟醫護人員約中午12時半和下午1時45分兩度在等候區和透過廣播系統呼叫，均未能找到病人。最終在約下午4時半，她被發現在急症室等候區的無障礙洗手間內失去知覺，搶救後不治。

醫管局前晚深夜11時許公布事件。當局昨回覆指，會繼續物色適合的新科技，以提升病人安全及醫療服務質素，又稱無障礙洗手間內的緊急求助鐘一直運作正常。