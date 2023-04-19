東區醫院急症室通宵候診 女病人見醫生5小時後尋回 疑暈倒「殘廁」不治

東區醫院急症室一名通宵候診的病人，在見醫生約5小時後，被發現於急症室等候區的「殘廁」失去知覺，搶救後最終不治。今次是不足一年內，再有人在無障礙洗手間內昏迷一段時間始被發現，有關注病人權益的組織理解近日急症室工作量大增，但今次事主是會見醫生後等候進一步檢查，醫護人員應主動和盡力尋找失去聯絡的病人。去年曾協助紅磡站「殘廁」昏迷老翁的區議員促請政府或醫管局，應盡快撥款予醫院加裝預防同類意外的設備。
事發時序(約18小時)
- 4月16日
23:00 到東院急症室求醫
- 4月17日
11:15 獲醫生診斷後再等進一步檢查，情況穩定
12:30 病人失去聯絡，醫護人員廣播尋人
13:45 再次廣播同樣無回應
16:30 被發現在無障礙廁所失去知覺
17:06 證實不治
一名本身有長期病患的58歲女病人，前晚11時許到東區醫院急症室求診，等候約12小時後，至昨早11時15分見醫生，其後獲安排等候作進一步檢查。當時病人情況穩定，惟醫護人員約中午12時半和下午1時45分兩度在等候區和透過廣播系統呼叫，均未能找到病人。最終在約下午4時半，她被發現在急症室等候區的無障礙洗手間內失去知覺，搶救後不治。
醫管局前晚深夜11時許公布事件。當局昨回覆指，會繼續物色適合的新科技，以提升病人安全及醫療服務質素，又稱無障礙洗手間內的緊急求助鐘一直運作正常。
關注病人組織建議研智能裝置監察
一直關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指，今次事件反映數個風險因素，包括醫護人員在兩度呼喚均未能聯絡病人後便沒再跟進、無人及時發現病人在洗手間暈倒，以及院方未有裝置實時監察病人的維生指數。他指，醫護人員不應輕視病人失去聯絡的情況、要主動盡力尋找，又建議醫院可利用智能裝置或手帶等，實時監察等候病人的維生指數變化，又可在無障礙洗手間安裝實時監察使用者姿勢變化的裝置。
港鐵紅磡站去年7月一名老翁失蹤4小時後，始被發現在站內無障礙洗手間昏迷，最終不幸離世。曾協助死者家屬的油尖旺區議員朱子洛接受本報查詢稱，他其時已建議所有開放予公眾使用的無障礙洗手間，都應安裝行動感應器，「其實都有啲意外，原來醫院有殘廁未裝」。朱子洛促請政府盡快撥款予醫院加裝，包括他昨日參觀的廣華醫院重建新大樓亦未有加裝。
公立醫院急症室服務求診人數連日高企，本身是急症室醫生的明愛醫生協會會長李福基表示，未能掌握今次事件詳情，但一般而言獲分流為次緊急或非緊急的病人，如毋須或拒絕入院便不會獲量度血壓和心跳等，直言醫護人員難以即時知悉病情急速變化。他又指，即使急症室增加人手，病人照心電圖、抽血、照X光等每項檢查都要等，建議政府採取措施分流公院急症室病人，包括延長普通科門診運作時間、鼓勵私家診所增加夜診時段等。