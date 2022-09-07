東區醫院疑茶水間播毒 3日累計7心臟科醫生染疫

單日確診數字輕微降至9,373宗，包括186宗輸入個案。東區醫院7名心臟科醫生周日(4日)起陸續確診，醫管局調查發現他們未有出席院外聚會，但都用過心臟導管中心內的茶水間。醫管局總行政經理李立業稱，7名醫生由於工作時有穿保護裝備，沒有病人被列密切接觸者，另有5名用過該茶水間的心臟科醫生檢測呈陰性。他稱，相關緊急服務維持正常、部分非緊急服務要暫緩，又說已有機制調配不同聯網的醫生支援。另外，昨有767間學校呈報1,516宗師生陽性個案，涉及1,304名學生和212名教職員，多45間學校共54個班別需要暫停面授課一周，當中7間學校涉及多於一個班別。

單日接14萬電話查詢

衛生防護中心前日單日接獲14萬個求助電話查詢，而早前數日每日平均約10萬宗。徐樂堅稱，中心有100名人手負責聽電話，查詢內容林林總總，如「紅碼」轉「藍碼」、索取隔離或檢疫令等，若一個來電有多個問題，職員便難以「傾一、兩句就收線」，屆時其他市民便不能致電。他呼籲，市民應先善用網上資源，中心會考慮增加更多「問與答」，若要致電便應按不同查詢致電相應熱線。徐樂堅又特別提到，近日不少市民欲呈報快測舊陽性結果，部分更遠至3、4月個案。他指，中心已處理到9月的補報，宣布不會處理9月前的補報，又呼籲盼藉補報滿足「疫苗通行證」要求的市民，不要再糾結於呈報舊個案，並重申感染28日後已可接種新冠疫苗，如市民考慮後盡快打針，便毋須再擔心。

27歲男患者死因未確定與肺炎有關

醫管局昨公布9宗死亡個案，7名死因與新冠肺炎相關的死者年齡介乎73至99歲，一名87歲男子因腦出血入院，死因料與新冠肺炎無關。要長期臥床、本身患有羊癇及腺粒子疾病的27歲男子，上月底突在家昏迷，送院後一度恢復心跳，留醫多日後不治，醫管局未能確認死因是否與新冠肺炎有關。另外，政府昨宣布延長現行社交距離措施至本月21日，重申現階段無放寬空間，惟考慮到社會和經濟活動需要，故不作收緊。