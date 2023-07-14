東區醫院研3D人體模型技術 助術前計劃練習複雜手術

3D打印技術日趨成熟，近年亦應用在醫療範疇。東區醫院研發的手感像真度高的「超聲波可見的人體觸感模型」，醫院多個專科都可運用3D打印模型，協助醫護人員進行術前計劃和訓練。團隊透露，目前正研究更貼合兒科病人的訓練模型。

東區醫院神經外科、內科、深切治療部等專科，現時已透過新技術製作的臨床訓練模型，協助術前計劃和訓練，提升醫護人員對複雜手術的熟練度，包括胸腔穿刺術模型、頸部血管插管模型及機械人腎部分切除術模型等。

在打印3D人體觸感模型前，醫院會先透過電腦掃描、磁力共振和正電子電腦掃描取得病人人體數據，如皮膚、肌肉、內臟形狀、質感等數據，其後計算所需的軟硬度及物料如矽膠、金屬等，最後便可打印觸感貼近人體的模型。