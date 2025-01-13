東南亞賣豬仔疑死灰復燃 保安局率專組赴泰 冀被誘拐港人平安回港 有市民欲取消泰行程或轉跟團

近日內地及港人被「賣豬仔」到東南亞國家的個案再受關注。保安局去年第二季至今接28宗港人求助，該局副局長卓孝業昨率領專責小組赴泰跟進求助個案，稱終極目標是「所有被拐港人可平安回港」。有「被拐」港人家屬形容當局派人到泰國跟進個案是「見到曙光」。賣豬仔事件亦令外界對赴泰旅遊產生安全疑慮，有本地旅行社指近日接零星取消赴泰行程查詢，亦有人由自由行改為報團；提醒遊泰港人，晚上勿單獨外出，並避免參加來歷不明的一日遊活動。

鑑於近期事態發展，保安局副局長卓孝業昨晚率領來自警務處和入境處、6人的專責小組，赴泰跟進求助個案；警方和入境處員工昨亦在機場向出發往柬埔寨、泰國等東南亞國家旅客派防騙傳單，提醒市民提高警惕，提防誤墮騙局。

保安局指，自去年第二季至今，接獲28宗有關港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的求助；當中16人已回港，至於餘下的12宗個案，7男5女、年齡介乎21至43歲，其人身自由報稱受到限制，但仍安全和能與其家人或小組聯絡。當局指相關情況有「死灰復燃」跡象。

卓孝業：賣豬仔方式「變種」

卓孝業出發前表示，專責小組在行程中會見中國駐泰國大使館，以及由泰國總理主持打擊販賣人口活動委員會；並預計在周二(14日)與當地警方會面，行程終極目標是「所有被拐港人可以平安回港」。

他又提醒，賣豬仔的方式已「變種」，如騙徒會向受害人聲稱，幫忙帶貨到台灣或日本等，但最終要求改去東南亞。

他呼籲市民不要前往泰國、老撾及緬甸的邊界旅遊，同時必須提高警覺，騙徒會於社交平台或即時通訊程式中，以不需學歷及專長、易賺錢等說法做招徠，並要求盡快起行，亦會提供電子機票。卓孝業並強調未有受害人指旅行期間被擄走。

求助家屬：當局可更積極

被禁錮求助港人的家屬Kelvin稱，政府現時才行動不會太遲，「起碼佢肯做」，但認為可更加積極，對於家人獲救機會僅稱「保持正面啦」。協助被禁錮人士家屬的油尖旺區議員前主席余德寶稱，迄今收到7個求助個案，當中有個案在半年前發生，認為當局赴泰行動「有啲遲，但是遲到好過唔到」，又說一眾家屬期望保安局能於農曆新年前把受困家人帶回香港，共度佳節。

袁振寧：call車最好拜託導遊

縱橫遊常務董事袁振寧向本報表示，縱橫遊旅行社近日接獲零星查詢，有新年出行的市民因有小朋友同行而感擔憂，遂了解取消行程手續，但「知道無得賠就打消咗念頭」；另有兩組自由行市民就改以旅行團方式遊泰。袁振寧指，旅行團主要到訪曼谷、華欣等知名景點不會到邊境，「未去到要咁驚」。他又提醒，遊泰港人晚上時勿單獨外出，避免在自由活動時間參加不知名一日遊活動，「call車」亦最好拜託導遊。

對於賣豬仔風波對旅行社的影響，袁振寧稱仍需時觀察事態發展，而農曆新年期間，每日將有一至兩個泰國團。他更提到之前柬埔寨被指「賣豬仔」盛行，重創當地旅遊業，縱橫遊亦已取消當地旅遊產品；不過，他強調泰國與柬埔寨難以比較，因泰國是港人熱門旅遊地點。另有旅業界估計，部分原本計劃遊泰港人或改往馬來西亞、新加坡或海南島等地。