東南亞雜貨店助外傭匯款回鄉 兩女店東涉無牌提供服務被捕

售賣東南亞雜貨的店舖負責人疑助外傭匯款，但款項未被匯到指定戶口，雜貨店負責人亦無退款。海關經調查後發現店舖未有領取金錢服務牌照，拘捕涉案雜貨店兩名女東主，兩人獲准保釋候查，海關不排除有更多人被捕。消息指，被捕兩人為母女關係，警方亦正調查案件是否涉及欺詐成分。
消息指，涉案東南亞雜貨店為一個集團旗下分店。案中外傭僱主在7月中於社交平台發文，指其外傭在大埔一間東南亞雜貨匯款4萬元後，款項未被匯到指定戶口，店舖負責人亦未有退款，懷疑受騙。據了解，外傭於在5月23日匯款，該分店在5月30日始獲發經營金錢服務牌照，事件揭發後，集團於7月14日取消該雜貨店的經營金錢服務。海關則在7月21日拘捕該名44歲女子，昨再拘捕其19歲女兒。
社交平台留意情況主動調查
海關金錢服務監理科金錢服務調查課署理助理監督盧詠欣表示，海關上月中在社交平台留意到，有外傭僱主提及案件後，主動聯絡受害外傭了解。調查發現，涉事東南亞雜貨店負責人，於接受匯款當日並無持有有效金錢服務經營者牌照，遂在上月21日以涉嫌無牌經營金錢服務，拘捕該雜貨店一名44歲女東主。跟進調查後，發現雜貨店以合夥人形式經營，昨日再拘捕該店19歲女東主。調查顯示，涉案雜貨店在2018年已領有商業登記及經營零售業務，匯款服務方面暫未發現涉其他相關案件。
今年截至本月9日，海關已收到19宗無牌經營金錢服務案件。除本案外，其餘兩宗涉及其他東南亞雜貨店的無牌經營案件，分別涉款4,600元及1,020元，兩案匯款均已完成。
海關網頁可查經營者牌照
盧詠欣指出，外傭經常會匯款回鄉，或會到就近的東南亞雜貨店以現金匯款，相關雜貨店即使無領牌照，仍會接受匯款要求及手續費，一般以電子方式操方外地銀行戶口即時轉帳，或用人手將錢帶到外地存入銀行戶口。她呼籲外傭僱主及中介公司提醒外傭，切勿光顧無牌金錢服務經營者，如有需要，可到海關網頁eservices.customs.gov.hk/MSOS查核有牌服務提供者資料。