東南亞雜貨店助外傭匯款回鄉 兩女店東涉無牌提供服務被捕

售賣東南亞雜貨的店舖負責人疑助外傭匯款，但款項未被匯到指定戶口，雜貨店負責人亦無退款。海關經調查後發現店舖未有領取金錢服務牌照，拘捕涉案雜貨店兩名女東主，兩人獲准保釋候查，海關不排除有更多人被捕。消息指，被捕兩人為母女關係，警方亦正調查案件是否涉及欺詐成分。

消息指，涉案東南亞雜貨店為一個集團旗下分店。案中外傭僱主在7月中於社交平台發文，指其外傭在大埔一間東南亞雜貨匯款4萬元後，款項未被匯到指定戶口，店舖負責人亦未有退款，懷疑受騙。據了解，外傭於在5月23日匯款，該分店在5月30日始獲發經營金錢服務牌照，事件揭發後，集團於7月14日取消該雜貨店的經營金錢服務。海關則在7月21日拘捕該名44歲女子，昨再拘捕其19歲女兒。