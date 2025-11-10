東壩小巴掀「打尖」疑雲 運輸署確認可提供「包車」服務(有片)

西貢萬宜水庫東壩多名排隊等候人士鼓噪不滿有旅客沒排隊就登上小巴，其後獲警員告知是「包車」。(影片截圖)

社交平台瘋傳片段，西貢萬宜水庫東壩上周六(8日)有專線小巴掀「打尖」疑雲，多名排隊等候人士鼓噪不滿有旅客沒排隊就登上小巴，其後獲警員告知是「包車」。運輸署回應時指，確認9A小巴可以提供「包車」服務，但需要清楚標示，避免產生誤會。

運輸署表示，根據新界專線小巴第9及9A號線的《服務詳情表》，小巴營辦商須在星期六、日及公眾假期提供15至20分鐘的班次；營辦商亦可提供合約租用服務往返西貢郊野公園，租賃費用由營辦商與租用者協定，但有關服務的範圍不得超過普通道與福民路交界。

運輸署表示根據觀察，營辦商當日所提供往返北潭涌及東壩的服務符合《服務詳情表》，營辦商更因應實際乘客需求而大幅增派車輛數目，由4輛增至18輛，以加強服務，以及將服務時間由晚上7時延長至晚上9時。自近年前往東壩的遊人數目驟增後，營辦商已向其他營辦商租用額外車輛，加強往返北潭涌及東壩的定點定線服務，以照顧需求。

運輸署：為免誤會 營辦商須清晰標示租賃服務

為免合約租賃安排令其他乘客產生誤會，運輸署已責成小巴營辦商必須於車頭當眼位置清晰標示有關小巴車輛屬租賃服務，讓乘客容易分辨該小巴為租賃服務而非常規班次，以免生誤會。同時，如小巴營辦商日後再提供租賃服務，調度車輛時亦以提供定點班次的優化服務為本位，以照顧在站頭等候乘客的出行需求為依歸。