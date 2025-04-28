東壩9A專線小巴黃金周平日將提供服務　設顯示屏發布交通情況

近期周末及清明節假期期間，已有較多遊人前往東壩(小紅書)

政府預計一連5日的內地勞動節黃金周期間，將有大批人士前往萬宜水庫東壩郊遊，經過運輸署與營辦商協調，由北潭涌開往東壩的專線小巴第9A號線，將於黃金周期間的平日，即下月2日，以試辦形式提供服務，以應付乘客需求。

發言人說，該專線小巴路線現時只於周六、周日和公眾假期提供服務，由北潭涌開往東壩的服務時間由上午9時半至傍晚6時40分，班次為15至20分鐘一班，政府留意到近期周末及清明節假期期間，已有較多遊人前往東壩，其中很多旅客選乘的士，而通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路是維修用途通道，大部分路段為單線雙程行車，導致交通十分擠塞，亦令由北潭涌開往東壩的行車時間大幅延長，因此決定加強服務。

發言人指出，運輸署將於東壩增加專線小巴站標記，也會在漁護署北潭涌關閘前方合適的位置，設置信息顯示屏，發布通往東壩一帶的道路交通情況；專線小巴營辦商亦會更改在東壩小巴站的乘客排隊方向。漁護署則會在小巴站增加臨時圍欄，以優化乘客候車安排。

水務署已安排承建商在西貢萬宜路個別位置進行臨時改善工程，以方便來往車輛通過或避車，工程已大致完成；漁護署亦會聯同旅遊事務署和旅發局，加強推廣本港郊野公園的其他行山路線，鼓勵旅客按最新交通消息規劃行程。